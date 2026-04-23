En el último tiempo, la freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más usados en los hogares gracias a su rapidez, practicidad y menor uso de aceite. Su sistema de cocción permite preparar comidas crocantes en pocos minutos. Sin embargo, junto con su popularidad surgieron trucos virales en redes sociales que prometen facilitar su uso. Uno de los más difundidos es colocar papel aluminio dentro de la freidora de aire, una práctica que a simple vista parece útil, pero que especialistas y fabricantes no recomiendan por los problemas que puede generar. El principal motivo por el que muchas personas colocan papel aluminio en la freidora de aire es evitar que el electrodoméstico se ensucie. Al forrar la bandeja o la canasta, se busca contener la grasa y los restos de comida, reduciendo el tiempo y esfuerzo de limpieza. En ciertos casos, el aluminio también se usa para cocinar alimentos delicados o evitar que se peguen a la superficie. Sin embargo, esta solución rápida puede traer más desventajas que beneficios si no se utiliza de forma correcta. Las freidoras de aire funcionan a través de la circulación constante de aire caliente, impulsado por un ventilador y una resistencia. Este flujo es clave para lograr una cocción pareja y el característico dorado sin aceite. Colocar papel aluminio puede interrumpir ese circuito de aire, lo que empeora el resultado de la cocción. Además, si el papel queda suelto, el ventilador puede aspirarlo hacia la resistencia, donde existe riesgo de que se queme o arda. A diferencia del microondas, el problema no es eléctrico ni genera chispas, sino un riesgo físico. Fabricantes como Philips advierten que cubrir la base de la cesta o el fondo del recipiente reduce el rendimiento del equipo y, si el aluminio se coloca sin alimentos encima, puede ser chupado por la resistencia y provocar un incidente. Para evitar riesgos y asegurar una buena cocción, lo ideal es utilizar recipientes especialmente aptos para freidoras de aire, que no interfieran con el flujo de aire caliente. Los materiales recomendados son: En cambio, se debe evitar por completo el uso de plástico, ya que puede derretirse con el calor y dañar tanto el electrodoméstico como los alimentos.