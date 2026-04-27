El rollo de cocina de posicionó como el mejor aliado para la limpieza del hogar por su practicidad. Sin embargo, cada vez son más las personas que buscan alternativas eco amigables para la casa. Esta herramienta se volvió tendencia en las grandes ciudades por ser incluso mejor que el papel tradicional, ya que permite secar alimentos, absorber líquidos, limpiar grasa y resolver todas las manchas cotidianas. Los paños de microfibra son una opción lavable, resistencia y apto para todas las superficies. Esta tela permite disminuir el uso del papel, un elemento que una vez usado debe desecharse y contamina el medioambiente. Los paños pueden reutilizarse meses e incluso años si se mantienen en buenas condiciones. La fabricación de papel requiere de agua, energía y recursos forestales. Se calcula que para un rollo se necesitan hasta 200 litros de agua y 2kWh. Los paños no solo tienen mayor capacidad de absorción, sino que también resisten múltiples usos. Además de ser más ecológicos, son sumamente útiles para las siguientes tareas: Los paños de microfibra están compuestos por fibras sintéticas extremadamente finas que atrapan suciedad, polvo y grasa con facilidad. De esta manera, retiene partículas diminutas sin necesidad de productos químicos. Las personas los eligen pese a su costo mayor comparado al rollo de cocina tradicional, ya que duran muchos años. Para maximizar su duración, se aconseja lavarlos a temperaturas entre 40 y 60 grados para eliminar grasa, restos de suciedad y microorganismos. Se debe evitar el uso de suavizante y dejarlos secar al aire libre.