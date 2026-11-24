El aviso negro supone el corte total de la vía al tráfico cuando no se puede garantizar la seguridad.

Con la llegada del invierno, la Dirección General de Tráfico (DGT) estrena un código de cuatro colores para avisar a los conductores del estado de las carreteras cuando hay nieve, niebla o viento. El más grave es el negro, que implica cortar la vía por completo y que ningún vehículo pueda circular.

Esta señalización forma parte de una instrucción técnica que define y categoriza los estados de vialidad por fenómenos meteorológicos adversos. Los colores siguen los niveles de aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y los nombres de cada estado se eligieron para que se entiendan de un vistazo.

La clasificación vale por igual para nieve, niebla y viento, aunque las restricciones concretas de cada nivel se detallan en el caso de la nieve.

Qué significa el aviso negro de la DGT

El estado se llama “Intransitable” y se aplica cuando ya no es posible garantizar la seguridad de los usuarios. Con nieve, esto ocurre cuando el espesor es muy grueso o las condiciones son muy adversas.

No hay excepciones por tipo de vehículo y el objetivo es evitar situaciones de riesgo o embolsamientos. La medida afecta a la vía o al tramo en cuestión, si en una autopista o autovía hay paneles de mensaje variable, esos indicarán el nivel de vialidad y las restricciones.

Qué indican los demás colores

Antes del negro, hay tres niveles que van sumando restricciones. Aplicados a la nieve, estos son:

Amarillo (“ Afectado ”): cuando empieza a nevar o hay una capa ligera. Rige un máximo genérico de 100 km/h en autopistas y autovías y de 80 km/h en el resto, y los vehículos de más de 3,5 toneladas deben ir por el carril derecho sin adelantar. Se recomienda evitar los puertos de montaña.

Naranja (“ Dificultado ”): la calzada está parcialmente cubierta. Turismos y autobuses quedan limitados a 60 km/h, y todos los vehículos deben circular por el carril derecho.

Rojo (“ Adverso ”): la calzada está completamente cubierta. Solo pueden circular turismos con cadenas o neumáticos de invierno, a 30 km/h.

Blanco: no hay ninguna incidencia.

La DGT define cuatro colores para los estados de vialidad por nieve, niebla y viento. Fuente: DGT

En algunos tramos de vías de alta capacidad con túneles sucesivos, el estado rojo solo permite neumáticos de invierno y prohíbe las cadenas.

Qué cambia en las carreteras cuando nieva

La DGT también publicó la instrucción de la Campaña de Vialidad Invernal 26-27, que busca coordinar con otros organismos de la Administración General del Estado la regulación y la gestión del tráfico cuando hay hielo y nieve. Entre sus principales novedades está la nueva categorización de los estados de vialidad, con medidas de regulación para cada uno.

Si la nieve dificulta la circulación, los conductores deberán dejar libre el carril o los carriles izquierdos, para que puedan pasar los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves. Cuando haya panel de mensaje variable, este indicará la prohibición de adelantar y la obligación de circular por el carril derecho, aunque se podrá usar el contiguo en tramos con tres o más carriles por sentido.