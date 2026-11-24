El Gobierno nacional prepara para este miércoles una exposición de alto contenido político y económico en el Senado. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará ante la Cámara alta su primer informe de gestión y llevará bajo el brazo un documento que anticipa cuáles serán los principales ejes de la administración para 2027. Los detalles.

El funcionario presentará ante los senadores un informe que busca probar un crecimiento del 4% de la economía, una mayor inversión privada, un esquema de coparticipación que proyecta más recursos para las provincias y una nueva estrategia para la infraestructura nacional.

El Cronista accedió al Informe N° 146 de la Jefatura de Gabinete, un documento de más de mil páginas que reúne las respuestas del Gobierno a las preguntas de los senadores y que será uno de los principales insumos de la exposición de Santilli.

El texto atraviesa la discusión del Presupuesto 2027 y deja varias definiciones sobre el rumbo económico, la relación financiera con las provincias, la obra pública, la reforma laboral y los proyectos que el Ejecutivo busca impulsar durante el próximo año.

El eje económico parte de una proyección de crecimiento del PBI del 4% para 2027, frente al 2,5% que estimaba el REM del Banco Central en octubre. El Gobierno calcula además un aumento del 3,4% en el consumo privado, del 0,6% en el consumo público, del 9,2% en la inversión y del 8,5% en las exportaciones.

El escenario macroeconómico se completa con una inflación proyectada del 18% y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar a diciembre de 2027. El resultado financiero del Sector Público Nacional que contempla el proyecto de Presupuesto alcanza los $3,30 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.

El 4% de crecimiento, bajo la lupa

Uno de los puntos que puede quedar en el centro de la exposición de Santilli es la distancia entre la hipótesis oficial y las estimaciones privadas . El informe reconoce que el Presupuesto fue construido sobre un crecimiento del 4%, mientras que el REM del Banco Central proyectaba 2,5%.

Ante la consulta sobre qué ocurriría con el resultado fiscal si la economía creciera al ritmo previsto por el mercado y no al oficial, el Ministerio de Economía no especificó qué programas serían afectados ni cuánto deberían reducirse los recursos. La respuesta fue que, si los ingresos no fueran suficientes para sostener el equilibrio financiero, se tomarían las medidas necesarias de acuerdo con las prioridades de política pública de la gestión.

“El Ministerio de Economía informa que dependerá de la composición sectorial de esas discrepancias y del porcentaje de esa diferencia que corresponda a cada componente del PIB. La recaudación por sectores y actividades es diferente en cada tributo, los efectos no son lineales y en algunos casos presentan efectos intertemporales”, afirmó la oficina de Santilli.

En este sentido, desde Gabinete aseguraron que en caso de que “los recursos no fueran suficientes para sostener el equilibrio financiero, se tomarán las medidas necesarias, consistentes con las prioridades de políticas públicas que sostiene esta gestión desde el primer día de gobierno”,

La misma discusión aparece en relación con el tipo de cambio. El Presupuesto contempla $1.847,6 para diciembre de 2027, contra $2.008,5 que proyectaba el REM de octubre. El informe señala además que los intereses de deuda en moneda extranjera alcanzan los $14,1 billones dentro de las hipótesis analizadas.

“El Ministerio de Economía informa que las proyecciones de los derechos de importación y exportación se realizan en función de valores CIF y FOB en dólares estadounidenses. Los recursos, por ende, se estiman también en dicha moneda. Un cambio en el tipo de cambio nominal tiene una relación directa con la valuación de los recursos en pesos, si se considera que las otras variables como cantidad y precio se mantienen estables”, afirmaron desde la oficina de Santilli

Coparticipación: cuánto proyecta Nación para las provincias

El segundo eje que atravesará la presentación de Santilli será la relación financiera con los gobernadores. El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del 4% de los recursos de coparticipación, sobre una inflación estimada del 18%.

El informe también contempla $503.325,9 millones para las cajas previsionales provinciales no transferidas, con la posibilidad de que el jefe de Gabinete amplíe ese crédito durante el ejercicio. Además, el artículo 50 del proyecto presupuestario autoriza avales del Tesoro por hasta USD 1.320 millones para siete provincias.

Gobernadores y Santilli en la Cumbre de Minería en Mendoza Fuente: Jefatura de gabinete

El Gobierno mantiene además abierta la posibilidad de avanzar con acuerdos para compensar obligaciones recíprocas con las provincias. El artículo 62 del proyecto habilita al Ministerio de Economía a acordar quitas, esperas, compensaciones y novaciones en el marco del régimen establecido por el Decreto 969/2024, modificado este año.

En paralelo, el Gobierno sostiene que las medidas tributarias previstas para 2027, entre ellas la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral y la reducción escalonada de los derechos de exportación, recaen sobre tributos no coparticipables y, por lo tanto, no reducirían la masa de recursos que reciben las provincias.

El capítulo provincial también incluye la discusión por el impuesto a los Sellos. La propuesta del Gobierno para avanzar en su eliminación todavía se encuentra, según el informe, en etapa de diálogo con las jurisdicciones.

Obra pública: concesiones, inversión privada y menos obra directa

El otro gran capítulo que aparece en el informe es la infraestructura. El Gobierno muestra como una de sus principales herramientas la Red Federal de Concesiones, que ya completó el proceso de adjudicación de sus distintas etapas.

El esquema contempla concesiones de rutas nacionales a través de tres etapas. Según la respuesta oficial, fueron adjudicados los tramos Oriental y Conexión de la Etapa I; los correspondientes a la Etapa II-A y II-B; y los ocho tramos de la Etapa III, que incluyen los corredores Centro, Mesopotámico, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo.

El modelo aparece acompañado por una discusión sobre los recursos que genera el sistema de infraestructura vial. El Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte prevé para 2027 $3,446 billones de ingresos impositivos, pero contempla $777.817 millones de gastos de capital y un superávit de $669.434 millones destinado a inversión financiera.

El contraste es relevante: durante el primer semestre de 2026 el mismo fondo había ejecutado apenas $117.869,8 millones de los $692.669,4 millones previstos inicialmente en gastos de capital, un 17% del presupuesto disponible. En ese período registró además un superávit financiero de $438.167,3 millones y aplicaciones por $591.538,7 millones en inversión financiera.

El informe no presenta esto como una reducción de la inversión en infraestructura sino como parte del nuevo esquema de administración de los recursos. Pero los números dejan planteada una de las preguntas que deberá responder Santilli: cómo se transformará el dinero que ingresa al sistema en rutas, mantenimiento y nuevas obras durante 2027.

El modelo se completa con una menor participación directa del Estado en determinadas rutas y una mayor presencia de concesionarios privados.

En ese sentido, la obra pública aparece cada vez más vinculada a mecanismos de concesión y financiamiento privado, en línea con la estrategia general del Gobierno de reducir la ejecución directa de infraestructura.

El informe deja planteada además una discusión sobre el destino de los recursos del sistema vial. Para 2027 el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte prevé $3,44 billones de ingresos impositivos, $777.817 millones de gastos de capital y $669.434 millones destinados a inversión financiera.

En paralelo, el Gobierno avanza con la Red Federal de Concesiones como mecanismo para financiar la construcción, reparación, conservación y mantenimiento de rutas.

RIGI y reforma laboral: el Gobierno busca explicar de dónde vendrá el empleo

La otra pata del programa económico que aparece en el informe es la inversión privada. El Gobierno vincula el crecimiento proyectado con el RIGI y con la reforma laboral.

Economía sostiene que los proyectos presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones podrían generar casi 250.000 empleos entre construcción y operación.

En el informe, la administración nacional sostiene que la inversión en sectores de alta productividad, como energía, minería, infraestructura y otros sectores alcanzados por el RIGI, será uno de los motores para recuperar la creación de empleo registrado.

Ronda RIGI Ronda RIGI

El informe destaca además que el RIGI exige que los proyectos contraten al menos un 20% de proveedores locales sobre el monto invertido en bienes y obras. El Gobierno argumenta que ese mecanismo permitirá que parte del impacto de las grandes inversiones se traslade a las economías provinciales.

La reforma laboral aparece directamente asociada a ese objetivo. La Ley de Modernización Laboral incorporó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado y los Fondos de Asistencia Laboral, además de cambios en los mecanismos de contratación.

Jubilaciones, AUH y asistencia social

El informe también ofrece respuestas sobre el sistema previsional y los programas sociales.

A octubre de 2026, el Gobierno informa que 4.768.749 jubilados y pensionados con haberes equivalentes o inferiores al mínimo reciben el Refuerzo de Ingresos. La PUAM continúa vigente y equivale al 80% del haber mínimo, con actualización mensual según el mecanismo de movilidad establecido por el DNU 274/24.

jubilado en el cajero Fuente: ChatGPT

Al mismo tiempo, en las preguntas sobre Presupuesto 2027 aparece la discusión sobre la movilidad de las asignaciones familiares y la AUH. El proyecto presupuestario deroga artículos de la Ley 27.160 que establecían la movilidad automática, mientras que la Prestación Alimentar registra, según la Oficina de Presupuesto del Congreso citada en el informe, una caída real proyectada del 10,5% en 2027.

Discapacidad: una reserva de $4,1 billones

Otro capítulo que puede aparecer durante la exposición es el de discapacidad, después de la aprobación de la ley en el Senado.

El Gobierno informa que el Presupuesto 2027 contempla una reserva de $4.159.074 millones en la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro. Según la respuesta oficial, esa reserva permitiría atender alrededor de 95.000 altas mensuales de pensiones durante 2027, incluyendo la pensión no contributiva por discapacidad y la asistencia médica de Incluir Salud.

La cifra aparece en el informe como el principal respaldo presupuestario frente al impacto que pueda tener el nuevo régimen.

Apuestas online: el dato que puede volver al recinto

El informe también dedica un capítulo específico a las apuestas online, un tema que quedó en el centro de la última sesión del Senado.

El Gobierno reconoce el crecimiento del problema y detalla su propio proyecto de regulación. La iniciativa establece la prohibición del acceso de menores a las plataformas, exige mecanismos de verificación de edad y propone cortar el circuito financiero de los operadores ilegales.

Pero el dato más contundente aparece en un estudio de Sedronar incorporado al informe: el 20,5% de los estudiantes secundarios declaró haber realizado apuestas online durante el último año. La edad promedio de inicio fue de 14,1 años, con una prevalencia del 28,6% entre los varones y del 12,8% entre las mujeres.

El proyecto del Ejecutivo también propone endurecer las penas para quienes exploten apuestas ilegales y para quienes presten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios esenciales a esas plataformas.

Justicia y seguridad: Código Penal y nuevo sistema acusatorio

En materia judicial, el Gobierno anticipa que continuará durante 2027 la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal.

Actualmente está vigente en 11 distritos federales que comprenden jurisdicciones de 16 provincias y sectores de la provincia de Buenos Aires. Para 2027 están previstas nuevas etapas en CABA, el 15 de febrero, y Córdoba, el 8 de marzo, mientras que todavía no hay fecha definida para Tucumán, San Martín y el fuero ordinario de CABA.

FOTO: ARCHIVO/MARCELO DEL ARCO

En paralelo, el Gobierno trabaja en una reforma integral del Código Penal que incluirá delitos vinculados con terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, crimen transnacional, delitos virtuales y corrupción.

Retenciones: baja escalonada hasta 2028

El informe también confirma el cronograma de reducción de derechos de exportación para los principales productos agrícolas.

En soja, la baja será de 0,25 puntos porcentuales por mes durante 2027 y de 0,5 puntos en 2028, hasta alcanzar una alícuota del 15% en diciembre de 2028. Para maíz y sorgo, el esquema contempla reducciones trimestrales que llevarían las alícuotas al 7,5% a fines de 2027 y al 5,5% hacia el cierre de 2028.

El Gobierno presenta estas medidas como parte de una estrategia de reducción de la carga tributaria sobre la producción y las exportaciones, junto con los incentivos a la inversión.