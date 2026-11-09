Ya comienza el pago más esperado: a partir del miércoles 11, ANSES paga a los jubilados con DNI terminado en este número.

El miércoles 11 de noviembre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará con los pagos para los jubilados y pensionados. Los depósitos del corriente mes contemplan un incremento de 1,93% derivado de la inflación registrada por el INDEC en septiembre y el pago del bono de refuerzo.

ANSES comienza con el pago de las jubilaciones: cuánto se cobra en noviembre

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano confirmó que los depósitos del corriente mes se realizarán con un incremento de 1,93%. La actualización responde a la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Así, el haber jubilatorio mínimo pasará de $ 435.748,51 a $ 444.158,46. Junto con el bono de $ 70.000, el monto total pasará a ser de $ 514.158,46.

El extra no se liquida de igual forma a todos los beneficiarios. Quienes perciban el haber mínimo cobrarán los $ 70.000, mientras que a quienes cobren menos de $ 514.158,46 se les liquidará un complementario hasta alcanzar la cifra.

Ya comienza el pago más esperado: a partir del miércoles 11, ANSES paga a los jubilados con DNI terminado en este número. ANSES

Cómo quedan los montos de los pensionados en noviembre

La suba y el pago del bono también alcanzarán a los pensionados:

Jubilación mínima con bono: $ 514.158,46.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 425.326,77.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $ 380.910,92.

Comienza el calendario de pagos: quiénes son los primeros en cobrar en noviembre

ANSES organiza el calendario de pagos según la terminación del DNI. Los jubilados y pensionados con haberes de la mínima serán los primeros en cobrar tras los feriados:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo