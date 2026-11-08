Los herederos forzosos cuentan con herramientas legales específicas para proteger su porción legítima ante donaciones excesivas realizadas por el causante.

En el derecho sucesorio argentino, una de las dudas más frecuentes es si los padres pueden desprenderse de todo su patrimonio en vida para dejar sin herencia a sus hijos .

La normativa vigente establece que, si bien una persona tiene la libertad de donar sus bienes, esa facultad encuentra un límite infranqueable: la protección de la legítima hereditaria.

Cuando las donaciones realizadas antes del fallecimiento vulneran la porción que la ley reserva obligatoriamente a los descendientes, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos legales para recomponer el patrimonio afectado.

Qué es la legítima hereditaria y cuáles son los límites para donar en vida

El Código Civil y Comercial de la Nación (aprobado por la Ley 26.994) regula de forma estricta los porcentajes del patrimonio que una persona no puede regalar ni legar libremente si tiene familiares directos . Según el artículo 2444 de dicho cuerpo legal, los descendientes (hijos y nietos), los ascendientes y el cónyuge son considerados herederos legitimarios.

En el caso de los hijos y demás descendientes, la ley les reserva obligatoriamente dos tercios (2/3) de la masa hereditaria, cifra que constituye su porción legítima.

El tercio restante conforma la denominada “porción disponible”, con la cual el titular puede disponer libremente mediante testamento o donaciones .

Aunque una persona efectúe transferencias de inmuebles o dinero en vida, estas no pueden lesionar la porción intangible que por ley les corresponde a sus herederos forzosos.

Según el artículo 2444 de dicho cuerpo legal, los descendientes (hijos y nietos), los ascendientes y el cónyuge son considerados herederos legitimarios.

La acción de reducción de donaciones en la sucesión para sumar el valor de lo regalado a la masa hereditaria

Cuando al momento del fallecimiento se constata que las donaciones en vida afectaron la legítima de los hijos, los herederos perjudicados pueden accionar legalmente .

Se inicia una acción de reducción de donaciones en la sucesión para sumar el valor de lo regalado a la masa hereditaria y exigir su devolución o compensación económica.

Regulada principalmente en los artículos 2453 y siguientes del Código Civil y Comercial, esta herramienta jurídica opera bajo un orden de prelación estricto: se comienza a reducir las disposiciones testamentarias y luego las donaciones , empezando siempre por la más reciente en el tiempo hasta recomponer el porcentaje afectado.

Además, conforme a los mecanismos vigentes, el demandado puede evitar la restitución física del bien (como una propiedad) entregando una compensación en dinero equivalente al perjuicio ocasionado a la cuota legítima.