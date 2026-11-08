El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo para el extremo sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo para el extremo sur del país debido al avance de un sistema frontal que afectará principalmente a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego durante los próximos días.

La medida rige ante la previsión de precipitaciones persistentes, posible caída de granizo y intensas ráfagas de viento que podrían alcanzar e incluso superar los 97 km/h en zonas urbanas y costeras.

Cómo afectará la alerta amarilla durante el domingo 8 y el lunes 9

Durante las jornadas del domingo 8 y el lunes 9, las condiciones meteorológicas en la Patagonia austral se mantendrán bajo un contexto de marcada inestabilidad:

Tierra del Fuego: el el domingo se registrarán lluvias continuas con probabilidades de precipitación entre el 40% y 70% durante la mañana, disminuyendo sensiblemente hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° C y una máxima de 14° C. El viento será el factor crítico, con ráfagas permanentes que alcanzarán picos de entre 88 y 97 km/h durante la noche. Para el lunes, se prevé una máxima de 11° C y mínima de 6° C, manteniendo marcas vientos de hasta 87 km/h.

Santa Cruz: el domingo presentará cielo algo a parcialmente nublado con máximas que alcanzarán los 24° C y mínimas de 10° C. Si bien las probabilidades de lluvia se mantienen bajas (0-10%), el viento soplará con ráfagas constantes de entre 88 y 97 km/h por la tarde y la noche. El lunes descenderá la temperatura, con una máxima de 19° C y baja probabilidad de lluvias hacia la tarde (10-40%).

Durante las jornadas del domingo 8 y el lunes 9, las condiciones meteorológicas en la Patagonia austral se mantendrán bajo un contexto de marcada inestabilidad. SMN

Cómo seguirá el clima durante el martes 10 de noviembre

Para el martes 10 de noviembre, el sistema mantendrá marcas térmicas frías y ráfagas sostenidas en el sur patagónico.

En Tierra del Fuego , la temperatura continuará en descenso, con registros que se ubicarán entre los 6° C de mínima y los 10° C de máxima, acompañados por precipitaciones aisladas a lo largo del día y ráfagas que volverán a alcanzar los 87 km/h.

Por su parte, en Santa Cruz se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, marcas térmicas entre los 8° C y los 19° C y una leve mejora en las lluvias, aunque los vientos del oeste mantendrán intensidades de hasta 87 km/h durante la tarde y la noche.

Cómo estará el clima en CABA

A diferencia del panorama adverso en el sur del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atravesará este período con condiciones de tiempo estable y despejado. El domingo 8 se presentará a pleno sol, con una mínima de 10° C y una máxima de 22° C bajo la influencia de vientos moderados del sector este.

El lunes 9 continuará con ambiente soleado y paulatino ascenso térmico, alcanzando los 25° C de máxima con ráfagas leves por la tarde. Finalmente, el martes 10 mostrará un incremento gradual de la cobertura nubosa pero sin probabilidad de precipitaciones, fijando temperaturas que irán desde los 17° C hasta los 26 °C.