Pensar qué cocinar suele ser el primer paso antes de hacer las compras. Sin embargo, esa decisión muchas veces implica buscar recetas en una página, anotar ingredientes en otra y, recién después, ingresar al supermercado online para comenzar el pedido. La inteligencia artificial busca eliminar ese recorrido y concentrarlo en una única experiencia.

En esa línea, COTO incorporó GlorIA, una asistente basada en inteligencia artificial que acompaña al usuario durante la compra. La herramienta no se limita a responder preguntas: interpreta las consultas, propone soluciones y conecta cada recomendación con los productos disponibles dentro de la plataforma.

Su funcionamiento es sencillo. Si una persona escribe que quiere preparar un pastel de papas para la cena, GlorIA no solo explica la receta, sino que también identifica los ingredientes necesarios y los presenta directamente en el chat para que puedan incorporarse al carrito sin realizar búsquedas adicionales.

Una asistente que combina recetas y compras

En una misma conversación, el usuario puede visualizar productos como carne picada, papas, leche o queso y agregarlos con pocos clics. La experiencia evita cambiar de pantalla constantemente y permite organizar toda la compra desde un único lugar.

(Foto: COTO modificada con IA por El Cronista). Anna Zielinska

A diferencia de los asistentes tradicionales, diseñados para responder consultas cerradas, GlorIA incorpora inteligencia artificial que aprende con cada interacción. Esto le permite comprender mejor las necesidades del usuario y ofrecer respuestas cada vez más relevantes según el contexto de la conversación.

La incorporación de este tipo de herramientas refleja una evolución del comercio electrónico, donde la inteligencia artificial deja de utilizarse únicamente para automatizar respuestas y comienza a desempeñar un rol activo durante todo el proceso de compra. La conversación se transforma en una nueva forma de navegar por el catálogo.

La inteligencia artificial se convierte en un aliado cotidiano

La posibilidad de resolver una necesidad completa, desde elegir qué cocinar hasta sumar todos los ingredientes al carrito, reduce tiempos y simplifica la experiencia para quienes realizan compras online con frecuencia.

Con esta propuesta, COTO busca que la inteligencia artificial no solo responda preguntas, sino que acompañe decisiones cotidianas. La tecnología funciona como un asistente disponible durante toda la compra, capaz de combinar información, inspiración y productos dentro de una misma experiencia digital.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.