Ya está confirmado el regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuándo regresa la inestabilidad y la nubosidad, según el pronóstico del SMN.

Tras un inicio de semana con cielo soleado y clima seco, las lluvias regresarán a Buenos Aires junto con condiciones inestables.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cambios en el tiempo para la jornada del miércoles 11 de noviembre.
Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires
El informe oficial del SMN anticipa que el miércoles volverá el tiempo inestable a la Ciudad de Buenos Aires. La jornada tendrá una temperatura máxima de 29° y una mínima de 18°, con cielo mayormente nublado por la mañana y probabilidad de lluvias durante la tarde.
Por la mañana, la probabilidad de precipitaciones será de entre 10% y 40% y se mantendrá durante la tarde. Por la noche, el cielo continuará nublado, pero sin tormentas previstas.
El pronóstico anticipa una jornada con chubascos intermitentes en las siguientes localidades:
- CABA
- San Fernando
- San Isidro
- El Palomar
- Morón
- Ciudad Evita
- Lomas de Zamora
- Quilmes
Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN
El martes 10 será una jornada similar a la del lunes, con cielo despejado por la mañana y presencia de algunas nubes por la tarde y noche con 10% de probabilidad de lluvias. La mínima se ubicará en 20° y la máxima en 26°.
El miércoles 11 regresará la inestabilidad con lluvias principalmente durante la tarde. Las precipitaciones llegarán con un marcado aumento en las temperaturas hasta los 28°, por lo que la humedad será protagonista de la jornada.
El jueves 12 y viernes 13 serán jornadas soleadas por la mañana con máximas de 29°, pero durante la noche regresará la nubosidad. El fin de semana mantendrá condiciones similares, con mañanas de 17° y tardes de 25°, pero con posible cielo nublado.