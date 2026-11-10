Ya está confirmado el regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuándo regresa la inestabilidad y la nubosidad, según el pronóstico del SMN.

Tras un inicio de semana con cielo soleado y clima seco, las lluvias regresarán a Buenos Aires junto con condiciones inestables.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cambios en el tiempo para la jornada del miércoles 11 de noviembre.

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires

El informe oficial del SMN anticipa que el miércoles volverá el tiempo inestable a la Ciudad de Buenos Aires. La jornada tendrá una temperatura máxima de 29° y una mínima de 18°, con cielo mayormente nublado por la mañana y probabilidad de lluvias durante la tarde.

Ya está confirmado el regreso de las lluvias a Buenos Aires: cuándo regresa la inestabilidad y la nubosidad, según el pronóstico del SMN. Shutterstock

Por la mañana, la probabilidad de precipitaciones será de entre 10% y 40% y se mantendrá durante la tarde. Por la noche, el cielo continuará nublado, pero sin tormentas previstas.

El pronóstico anticipa una jornada con chubascos intermitentes en las siguientes localidades:

CABA

San Fernando

San Isidro

El Palomar

Morón

Ciudad Evita

Lomas de Zamora

Quilmes

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN

El martes 10 será una jornada similar a la del lunes, con cielo despejado por la mañana y presencia de algunas nubes por la tarde y noche con 10% de probabilidad de lluvias. La mínima se ubicará en 20° y la máxima en 26°.

El miércoles 11 regresará la inestabilidad con lluvias principalmente durante la tarde. Las precipitaciones llegarán con un marcado aumento en las temperaturas hasta los 28°, por lo que la humedad será protagonista de la jornada.

El jueves 12 y viernes 13 serán jornadas soleadas por la mañana con máximas de 29°, pero durante la noche regresará la nubosidad. El fin de semana mantendrá condiciones similares, con mañanas de 17° y tardes de 25°, pero con posible cielo nublado.