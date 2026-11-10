Por el régimen de scoring 437/2011, inhabilitan la licencia de conducir de quienes utilicen mal la banquina, si ya acumulan infracciones.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una serie de normas para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial.

Entre ellas, regula el uso de la banquina y establece que está prohibido detenerse o estacionar sobre ella, salvo en situaciones de emergencia. Esta conducta puede ser sancionada con una multa y, según señala el régimen nacional de scoring, implica la quita de puntos de la licencia de conducir, lo que puede comprometer la habilitación para manejar.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito 24.449 sobre detenerse en la banquina

El artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito establece prohibiciones en la vía pública. El inciso i detalla que está prohibida “ la detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella sin ocurrir emergencia ”.

La banquina es la zona de la vía ubicada junto a la calzada que está destinada a brindar un espacio de seguridad para los vehículos en determinadas situaciones. No funciona como carril adicional, por lo que los conductores no pueden utilizarla para adelantar, circular o detenerse sin una causa que lo justifique.

Por el régimen de scoring 437/2011, inhabilitan la licencia de conducir de quienes utilicen mal la banquina, si ya acumulan infracciones. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Su uso está permitido cuando existe una emergencia o una situación que obliga al conductor a detenerse. Por ejemplo, una avería mecánica, un desperfecto que impida continuar la marcha o una emergencia médica.

Cómo se sanciona el uso indebido de la banquina, según el régimen de scoring

El régimen nacional de scoring, establecido por el Decreto 437/2011, reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y establece un sistema de puntos asociado con la licencia de conducir.

El artículo 75 de la norma especifica que detenerse irregularmente en la banquina, salvo emergencias, es sancionado con una multa de entre 50 y 100 Unidades Fijas. Además, contempla la quita de dos puntos del carnet.

Por el régimen de scoring 437/2011, inhabilitan la licencia de conducir de quienes utilicen mal la banquina, si ya acumulan infracciones.

Cuándo pueden inhabilitarte la licencia de conducir

Si bien utilizar incorrectamente la banquina contempla una multa y una quita de puntos, no basta por sí sola para activar la consecuencia más severa de la suspensión del registro.

El régimen nacional de scoring fija un sistema en el que cada licencia comienza con 20 puntos que se descuentan a medida que el conductor comete infracciones.

Así, detenerse de forma irregular en la banquina contempla la quita de dos puntos, pero podría complicar a quienes ya perdieron 18 del total.

Cuando se llega a 0, el titular queda inhabilitado para manejar. La primera pérdida total del puntaje implica una inhabilitación de 60 días. Si vuelve a perder todos los puntos el plazo aumenta a 120 días en una segunda oportunidad y a 180 días en la tercera. A partir de la cuarta, el período de inhabilitación se duplica de manera sucesiva.