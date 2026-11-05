Una de las consultas más frecuentes gira en torno a los límites temporales y las condiciones que rodean la obligación de brindar asistencia material a los hijos que ya alcanzaron la mayoría de edad.

En el ámbito del derecho de familia, una de las consultas más frecuentes gira en torno a los límites temporales y las condiciones que rodean la obligación de brindar asistencia material a los hijos que ya alcanzaron la mayoría de edad .

Frente al ingreso de un joven al mercado laboral, surge de inmediato el interrogante acerca de si este hito extingue de forma automática el deber alimentario de los padres o si se requiere la acreditación de circunstancias adicionales para interrumpir los pagos.

Cuota alimentaria: hasta qué edad deben pagar los padres según la ley

La normativa de fondo en la materia se encuentra estructurada en torno al artículo 658 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual fija dos directrices troncales para la organización familiar.

En primer lugar, la disposición ratifica que ambos progenitores conservan la ineludible obligación de criar, alimentar y educar a sus descendientes , incluso cuando el cuidado personal diario se encuentre a cargo de uno solo de ellos.

En segundo término, la legislación extiende temporalmente esta responsabilidad hasta que el hijo cumpla los 21 años.

No obstante, el propio articulado introduce una salvedad clave al estipular que dicho deber cesa antes de ese plazo si el progenitor obligado logra demostrar que el joven mayor de edad cuenta con los recursos suficientes para procurarse su propia subsistencia de manera autónoma .

La normativa se encuentra estructurada en torno al artículo 658 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual fija dos directrices troncales para la organización familiar.

Cuándo puede un padre dejar de pagar la cuota alimentaria antes de los 21 años

Para que opere la interrupción de la obligación antes de alcanzar el límite legal de los 21 años, no basta con invocar el paso del tiempo o el simple transcurso de la mayoría de edad a partir de los 18 años. El eje central de la normativa radica en la acreditación fehaciente de la autosuficiencia económica del beneficiario.

La carga probatoria recae enteramente sobre el progenitor que pretende modificar la situación y dejar de abonar la cuota. En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina exigen aportar elementos de prueba sólidos (tales como recibos de sueldo, constancias de empleo registrado o declaraciones juradas de ingresos) que reflejen que el joven posee un caudal monetario estable y suficiente para afrontar de manera independiente sus gastos de vivienda, alimentación, salud y vestimenta.

Un ejemplo de esta aplicación práctica se visualizó en un fallo dictado en mayo de 2025 por un tribunal de Cipolletti, Río Negro, donde se admitió el cese de la cuota al comprobarse que el hijo había ingresado a un empleo en relación de dependencia con ingresos consolidados , aunque se aclaró que se trata de una resolución sujeta a las pruebas particulares de cada expediente y no a una regla general automática para todo el país.

¿Conseguir trabajo alcanza para dejar de cobrar la cuota alimentaria?

Uno de los errores más comunes es suponer que la obtención de un puesto de trabajo extingue de manera automática el derecho alimentario. La legislación exige que los recursos sean suficientes para la manutención integral, lo que deja fuera de esta excepción a una amplia gama de situaciones cotidianas.

No se puede equiparar un empleo de carácter temporal, una changa de pocas horas semanales o un ingreso marginal con la independencia financiera real. Tampoco se extingue el derecho cuando el joven percibe una remuneración menor que no le permite cubrir los costos básicos de vida o cuando compagina una actividad laboral precaria con la continuidad de sus estudios universitarios o terciarios .

En todos estos escenarios, los ingresos propios no logran superar el umbral de la autosuficiencia, por lo que el deber alimentario de los padres continúa vigente.

Qué pasa si el hijo trabaja y estudia: cuándo puede extenderse la cuota hasta los 25 años

Cuando el hijo combina su inserción laboral con la prosecución de estudios superiores o la capacitación en un arte u oficio, el análisis legal incorpora otra herramienta protectora: el artículo 663 del Código Civil y Comercial. Esta norma prevé la posibilidad de extender la obligación alimentaria hasta los 25 años.

Si la cuota fue fijada judicialmente o plasmada en un convenio debidamente homologado, el padre debe iniciar una acción formal de cese de cuota alimentaria ante el tribunal competente de su jurisdicción. La vía procesal exige demostrar fehacientemente que los presupuestos de necesidad del hijo han desaparecido , permitiendo que sea el magistrado quien evalúe la prueba y dicte la resolución liberatoria correspondiente.

Qué sucede si el progenitor deja de pagar sin autorización

Interrumpir el pago de la cuota sin una resolución judicial previa expone al obligado a sanciones graves, como la acumulación de deudas con intereses punitorios y la aplicación de medidas restrictivas, ya que la obligación legal se mantiene vigente hasta que un juez dictamine su cese.