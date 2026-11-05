Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a al menos una docena de vuelos y aeropuertos de Europa.

Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a al menos una docena de vuelos y aeropuertos de Europa, con incidentes registrados en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Rumanía y Dinamarca.

Las alertas obligaron a activar protocolos especiales de seguridad, con desvíos de vuelos, evacuaciones de pasajeros, inspecciones de aeronaves y equipajes y despliegues de equipos especializados en explosivos. Los incidentes se producen apenas dos días después de otra serie de amenazas que también provocó amplios operativos en distintos puntos del continente.

Un avión con destino a Roma fue desviado en Francia

Uno de los casos más relevantes se produjo con un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma. La aeronave fue desviada mientras sobrevolaba el espacio aéreo francés tras recibirse una alerta de bomba y terminó aterrizando en la base aérea de Évreux, a unos 100 kilómetros al este de París.

El gabinete del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó el incidente. Posteriormente, fuentes oficiales informaron que el avión aterrizó sin inconvenientes con 151 pasajeros y seis tripulantes. Equipos de artificieros debían revisar la aeronave para descartar la presencia de algún artefacto.

En Bulgaria también se activaron protocolos de seguridad por amenazas contra tres vuelos de Ryanair procedentes de Madrid, Londres y Copenhague. Los vuelos de Madrid y Copenhague llegaron a Sofía, donde fueron trasladados a zonas apartadas para que los pasajeros pudieran ser evacuados y se inspeccionaran tanto los aviones como los equipajes.

El vuelo procedente de Londres, en tanto, fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, a unos 120 kilómetros de Sofía, donde se realizó un operativo similar. Las autoridades búlgaras confirmaron que no se encontraron explosivos en ninguno de los tres aviones.

Más amenazas en Italia, Austria, Polonia y Bélgica

La aerolínea Finnair informó que dos de sus vuelos recibieron amenazas de bomba. Uno conectaba Helsinki con Roma y llevaba 144 pasajeros. El avión aterrizó en la capital italiana escoltado por cazas y fue inspeccionado por las autoridades locales, sin que se encontraran elementos sospechosos.

Otro vuelo de Helsinki a Viena, operado por la compañía danesa Jettime, aterrizó normalmente en la capital austríaca. Allí también se produjo otro incidente: un avión de Wizz Air que cubría la ruta entre Milán Malpensa y Varsovia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras recibir una amenaza.

En Rumania, el Servicio de Inteligencia informó que la torre de control del aeropuerto de Bucarest recibió una alerta contra un vuelo de Wizz Air procedente de Milán, que transportaba 182 pasajeros y siete tripulantes. Los pasajeros fueron desembarcados y especialistas en explosivos revisaron la aeronave.

También hubo amenazas contra cuatro vuelos con destino a Praga. Todos aterrizaron en la capital checa y fueron inspeccionados por la Policía, que informó que no encontró objetos sospechosos.

En Bruselas, un avión de la aerolínea polaca LOT aterrizó en el aeropuerto de Zaventem tras recibir una alerta considerada sospechosa. La aeronave llegó sin inconvenientes, aunque las autoridades activaron medidas adicionales de seguridad.

Cierres de pistas y operativos en aeropuertos

La nueva ola de alertas también alcanzó a los aeropuertos. En Varsovia, una de las pistas del aeropuerto Chopin tuvo que ser cerrada temporalmente después de que otro vuelo de LOT, con destino a París, recibiera una posible amenaza.

Las autoridades aplicaron los procedimientos de seguridad habituales, que incluyeron la inspección del avión, los pasajeros y sus equipajes. Finalmente, la amenaza no fue confirmada y el aeropuerto pudo recuperar su funcionamiento normal.

En Copenhague, por su parte, se registró otra incidencia que fue considerada una falsa alarma. El episodio provocó el despliegue de efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas especializados en la desactivación de explosivos.

Los nuevos incidentes se producen dos días después de otra serie de amenazas de bomba que había obligado a desplegar importantes dispositivos de seguridad en distintos aeropuertos europeos. Hasta el momento, las autoridades no informaron del hallazgo de explosivos en ninguno de los vuelos afectados por las alertas de este jueves.

Con información de EFE.