El clima en la Ciudad de Buenos Aires tendrá un cambio marcado durante el último fin de semana con lluvias y condiciones inestables durante el viernes, una mejora el sábado y nuevas chances de precipitaciones el domingo.

Cómo estará el clima en CABA durante el viernes, sábado y domingo

El viernes 30 tendrá una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y70%, por lo que podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas. Durante la tarde y la noche, la probabilidad disminuirá y se ubicará entre el 10% y 40%.

Lluvias, nubosidad e inestabilidad: cómo estará el clima en CABA durante el viernes, sábado y domingo. Shutterstock

El sábado 31 marcará una mejora en las condiciones meteorológicas. La temperatura mínima será de 14°, mientras que la máxima alcanzará los 25°. El cielo estará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde, pero el pronóstico no contempla lluvias.

Lluvias, nubosidad e inestabilidad: cómo estará el clima en CABA durante el viernes, sábado y domingo. SMN

Para el domingo 1 de noviembre las temperaturas subirán levemente, con una mínima de 15° y una máxima de 26°. Durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia serán bajas. Sin embargo, hacia la tarde y noche aumentará la inestabilidad, con una chance de precipitaciones de entre 10% y 40%.

Cómo estará el clima durante el inicio de la próxima semana

La próxima semana comenzará con una mínima de 17° y una máxima de 26°. El cielo estará mayormente nublado durante buena parte de la jornada del lunes 2, aunque las probabilidades de precipitaciones serán bajas.

El martes 3 tendrá temperaturas algo más bajas con una mínima de 16° y una máxima de 22°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado con una baja probabilidad de lluvias tanto a la mañana como la tarde.

Para el miércoles 4, el pronóstico anticipa una máxima de 25° con cielo parcialmente nublado y la posibilidad de lluvias continuará siendo baja.