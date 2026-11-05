El dólar blue hoy jueves 5 de noviembre cotiza a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta, en la cuarta rueda de la semana.

El paralelo culminó octubre con una suba de $ 5 (0,3%) respecto de septiembre ($ 1560). Además, se ubica $ 35 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 5 de noviembre se ubica a $ 1520 para la compra y $ 1570 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa ya sumó en octubre la mitad de todo lo que subió en octubre (ganó $ 20 y cerró a $ 1560). En tanto, la cotización se ubica $ 90 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

La brecha entre el blue y el oficial es negativa (-0,63%).

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2041 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

El dólar mayorista se ubicó en $ 1566,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1956,93.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante noviembre los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El miércoles la entidad compró u$s 9 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales quedaron en u$s 50.435 millones. El stock cayó durante el martes en u$s 148 millones, si se considera la cifra informada durante el lunes, cuando habían subido u$s 879 millones, aún sin intervención en el MULC. Esta baja volvió a mostrar que los activos de la entidad no dependen solo de las compras oficiales, sino también de otros factores.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 5 de noviembre

El dólar blue hoy jueves 5 de noviembre cotiza a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1520 $ 1570 Dólar Blue $ 1540 $ 1560 Dólar Mayorista $ 1517 $ 1566 Dólar MEP $ 1576,4 $ 1577,2 Dólar CCL $ 1672,9 $ 1675,4

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 5 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 5 de noviembre se consigue a $ 1672,9 para la compra y $ 1675,4 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 5 de noviembre

El dólar MEP hoy jueves 5 de noviembre cotiza a $ 1576,4 para la compra y $ 1577,2 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 5 de noviembre

El dólar oficial hoy jueves 5 de noviembre cotiza a $ 1570 para la venta. Banco por banco, los precios son: