Se aproximan intensas tormentas en la visita del papa León XIV: lluvias con granizo y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cambios bruscos en las condiciones climáticas para el lunes 9 de noviembre para la provincia de Mendoza.

El temporal traerá intensas lluvias con actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. En las localidades cordilleranas se espera un clima aún más hostil con mínimas de -6° y caída de granizo.

Cómo estará el clima en Mendoza, según el SMN

El organismo meteorológico informó que la mañana se mantendrá estable en la ciudad de Mendoza, con un cielo despejado y una temperatura de 18°.

Sin embargo, conforme pasen las horas, ingresará una fuerte tormenta al área metropolitana y localidades cercanas. Se esperan hasta 40% de probabilidades de lluvias con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Se aproximan intensas tormentas en la visita del papa León XIV: lluvias con granizo y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. SMN

Hacia la tarde, las temperaturas escalarán hasta los 27°, por lo que la humedad será protagonista de la jornada. El informe oficial detalla que las localidades afectadas serán:

Ciudad de Mendoza

Uspallata

Tunuyán

San Carlos

Se aproximan intensas tormentas en la visita del papa León XIV: lluvias con granizo y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Alerta por tormentas con granizo, ráfagas de viento y bajas temperaturas

La localidad de Punta de Vacas será afectada por condiciones inestables. La temperatura mínima por la mañana será de -6°, mientras que por la tarde solo ascenderán hasta los 5°. El cielo se mantendrá nublado con lluvias a lo largo de toda la jornada. Se esperan abundantes precipitaciones, con posible caída de granizo y ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora.

Cómo estará el clima en la semana en Buenos Aires

El clima en Buenos Aires se mantendrá con condiciones estables y cielo despejado durante el lunes 9. Las máximas serán de 25° sin probabilidades de lluvias.

El martes 10 continuará con el buen tiempo, aunque con un poco de nubosidad. La mañana del miércoles 11 habrá hasta 40% de probabilidades de lluvias y por la tarde estará nublado con máximas de 26°.

El jueves 12 y viernes 13 habrá se mantendrá sin probabilidades de lluvias con mínimas de 19° y máximas de 28°.