El papa León XIV llegó al Monumento de los Españoles y participa del encuentro con jóvenes. Después de aterrizar en Aeroparque, procedente de Córdoba, y permanecer brevemente en la Nunciatura Apostólica, se trasladó hasta Palermo.FOTO NA: CLAUDIO FANCHI

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“Esta es una bienvenida que solo Argentina puede dar”, así arrancó el Papa León XIV su agradecimiento al casi millón de jóvenes y no tanto que se convocaron en el Monumento de los Españoles para participar de un encuentro más relajado e íntimo con el Pontífice.

El encuentro con los jóvenes fue uno de los pedidos especiales de León XIV para su visita a la Argentina y tuvo un clima diferente al de la multitudinaria misa del lunes. La convocatoria era sobre todo para aquellos de entre 15 a 35 años y sin dudas se notó en el rostro de los asistentes y el clima general del evento.

Fueron grupos parroquiales, colegios, movimientos sociales, comunidades religiosas y organizaciones barriales quienes llegaron juntos, con sus banderas y sus propias historias.

La convocatoria de la Pastoral Juvenil de la Iglesia apuntó a mostrar una diversidad de testimonios y rostros en el escenario que el día previo fue el telón de fondo de un encuentro que reunió a más de 2,5 millones de personas.

Para el encuentro de cierre de la tercera jornada en Argentina, el Vaticano eligió dos testimonios y dos preguntas de jóvenes para ilustrar la diversidad de un conjunto que mantiene viva la fe.

El papa León XIV llegó al Monumento de los Españoles y participa del encuentro con jóvenes. Después de aterrizar en Aeroparque, procedente de Córdoba, y permanecer brevemente en la Nunciatura Apostólica, se trasladó hasta Palermo.FOTO NA: CLAUDIO FANCHI NA

Sobre el anochecer, León XIV llegó en la cápsula de seguridad desde el Aeroparque Jorge Newbery y se subió al Papamóvil para recorrer las cuadras que restaban hasta el monumento. El trayecto fue iluminado desde el interior y fue marcado por las bendiciones a niños y el encuentro cara a cara con la gente.

El primer testimonio fue de un joven perteneciente al Hogar de Cristo de Moreno, quien le relató su camino de adicciones y posterior recuperación, sostenido por la fe y por la contención de la Iglesia y luego fue el turno de una docente de primaria y voluntario que contó su acompañamiento a los más vulnerables en primera persona. “Qué hacemos cuando sentimos que no alcanza?”, le preguntó al Papa.

“No siempre veremos los frutos de lo que sembramos pero podemos confiar que Dios sigue cuidando de ellos”, le respondió León XIV en el intercambio.

Luego vino el turno del periodista deportivo Lucas Rodríguez y una joven religiosa que también contaron su experiencia y su camino de fe, quienes le preguntaron “cómo integrar la vida propia con la vida cristiana”.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 10: El papa León XIV llegó al Monumento de los Españoles y participa del encuentro con jóvenes. Después de aterrizar en Aeroparque, procedente de Córdoba, y permanecer brevemente en la Nunciatura Apostólica, se trasladó hasta Palermo.FOTO NA: CLAUDIO FANCHI NA

“Se que hay muchos jóvenes con la inquietud de dar su vida a Cristo. Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder. Jesús en Nazareth trabajo con sus manos y compartió la vida familiar, en lo ordinario podemos encontrarnos con él, no tenemos que vivir dos vidas, cuando trabajas o estudias, hazlo con amor y ofrecerlo al Señor. Así el trabajo se convierte en camino de santidad. Lleva tu vida al altar y vuelve a tus ocupaciones con alegría, sabiendo que allí espera Jesús”, respondió el Pontífice.

Los tramos centrales de su mensaje

“Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”, dijo en el primer tramo de su mensaje.

Además, cuestionó que “ustedes están llamado a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo” y remarcó: “No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida, y si alguna vez han caído, levantensé, no permitan que nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

León XIV se basó en la historia que cuenta el profeta Daniel que cuenta la historia del rey Nabucodonosor donde tres jóvenes se rebelan y se niegan a adorar a un ídolo.

En ese contexto, instó a los jóvenes a que reconozcan a la Iglesia como su casa. “Hay un lugar para tí en la Iglesia, con tus preguntas, con tus heridas y tu historia. Esta también es tu casa. No tienes que fingir que todo está bien ni tener la vida resuelta para acercarte. Y a tí que crees que es demasiado tarde para empezar de nuevo, quisiera decirte ´Bienvenido´“.

Cómo fue la vigilia

Mate, reposera y una canción católica con ritmo de cancha. Sobre la avenida del Libertador, los jóvenes empezaron a ocupar su lugar desde el mediodía para esperar a León XIV. Algunos llegaron desde parroquias del conurbano, otros desde provincias más alejadas y también hubo quienes viajaron desde otros países. El pedido general para el Papa fue “escucha”.

La espera también tuvo su propia banda sonora. “Comiendo hostia, tomando vino”, cantaron los jóvenes pertenecientes a la orden de Don Bosco, vinculada a la comunidad salesiana y con especial interés en la educación de los jóvenes. También cantaron “si esto no es la Iglesia, la Iglesia dónde está”, con clima festivo que contagiaba en la espera.

Sobre el escenario, mientras tanto, los animadores Nacho Girón y Sofía Martínez condujeron la espera. La Pastoral Juvenil de la Iglesia preparó una serie de testimonios para mostrar la diversidad de los jóvenes que iban a encontrarse con León XIV.

Entre los jóvenes entrevistados incluyeron tres representantes de un grupo que busca “ construir una patria, justa y más humana ”.

Santino Marcial de Tejiendo el Barrio del Playón de Chacarita y Carbonilla, Maricel Suarez del Movimiento Campesino Pucará y Santino Casanova, estudiante de Ciencia Política de Tierra del Fuego.

Entre los pedidos de los jóvenes incluyeron una visión distinta del Norte Argentino y un pedido especial para que el Papa en su próxima visita recorra Tierra del Fuego como parte del reclamo soberano sobre Malvinas.

Además, el día también incluyó un rezo masivo conducido desde el escenario y muchos curas distribuidos a lo largo de la Avenida del Libertador que confesaron a los jóvenes.

La convocatoria está prevista para las 20.15 y el predio comenzó a llenarse varias horas antes. EFE

Entre los sacerdotes que confesaron a los jóvenes estuvo el padre Esteban, quién aseguró en diálogo con El Cronista que ofreció dicho servicio para poder “reconciliar a los jóvenes” que a veces “se mandan sus macanas y necesitan de la caricia de Dios”. “Necesitan este aliento de lo que Dios nos invita”, aseguró en referencia a la importancia de la visita de León.

Lo mismo dijo desde el escenario el obispo auxiliar Alejandro Daniel “Jano” Pardo, quién organizó el evento desde la coordinación de la Pastoral de Jóvenes. “Si no te sentís valioso, ánimo levántate”, afirmó el Padre Jano.

Entre los asistentes, estuvo el colegio de los agustinos, los participantes aseguraron en diálogo con El Cronista que la felicidad de que el Papa fuera de su orden era “inmensa”.

Asimismo, Román Contreras de la Parroquia San Cayetano de La Plata aseguró a El Cronista que es “una oportunidad única” para “conocer a otros jóvenes”. “Buscamos (del Papa) un mensaje de amor y justicia, que es lo que falta en estos tiempos”, expresó.

El recorrido del Papa Móvil fue más corto que en la misa del lunes, desde Intendente Bullrich hasta el escenario ubicado sobre el Monumento de los Españoles. La esperanza por verlo de cerca es más grande entre los jóvenes, muchos de los cuales no acudieron el lunes en pos de verlo en este evento.

El clima festivo se extendió a las reposeras que llenaron avenida Libertador y el picnic improvisado por parte de la juventud. “Vivan los jóvenes”, “Viva el Papa León” y “Viva la iglesia”, fueron algunas de las consignas más aplaudidas en la vigilia.

Jóvenes esperan la llegada del papa León XIV este martes, para la vigilia ante el Monumento de los Españoles Fuente: EFE MATIAS MARTIN CAMPAYA

Al igual que en toda la visita de León XIV, los jóvenes formaron parte también del voluntariado que asistió a los participantes e incluyó en la vigilia puestos de hidratación y entrega gratuitas de velas para los rezos de esta noche.

Entre tanta diversidad, la expectativa parecía condensarse en una misma palabra: “escucha”. Y detrás de ella, una razón más íntima para estar ahí: la posibilidad de encontrarse con León XIV desde aquello que, para muchos de ellos, define el sentido de la jornada: su “relación con Jesús”.