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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas para este martes 17 de noviembre.

Según el informe, las áreas serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad. Las mismas “podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes”.

Asimismo, se esperan valores de precipitación acumulada entre “10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente”.

Zonas afectadas por la alerta amarilla en Río Negro, Chubut y Neuquén

Neuquén

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Se aproximan fuertes tormentas este martes 17 de noviembre: lluvias abundantes, actividad eléctrica y ráfagas fuertes en Río Negro, Chubut y Neuquén Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Río Negro

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

Nueve de Julio.

Oeste de El Cuy.

Veinticinco de Mayo.

Este de El Cuy.

General Roca.

Chubut

Meseta de Cushamen.

Meseta de Futaleufú.

Meseta de Languiñeo.

Meseta de Tehuelches.

Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

Recomendaciones por tormenta:

Evitar salir. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrar y alejarte de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo estará el clima en CABA

En tanto, el clima en Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 28°C y una mínima de 20°C con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Para el miércoles la máxima será de 27°C y la mínima de 18°C con cielo mayormente nublado durante la mañana-tarde y parcialmente nublado durante la noche.