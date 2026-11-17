Se aproxima una intensa tormenta el martes 17 con fuertes lluvias: alerta naranja por ráfagas de viento y granizo en Santiago del Estero.

El centro del país enfrentará un brusco cambio en las condiciones climáticas durante el martes 17 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para la provincia de Santiago del Estero por la llegada de una fuerte tormenta. Además, hay otras alertas amarillas en el norte del país.

Alerta naranja en Santiago del Estero: cómo estará el clima

El organismo meteorológico emitió una alerta naranja por un temporal que golpeará la provincia de Santiago del Estero durante el martes 17 de noviembre. Se esperan fenómenos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La jornada estará marcada por la inestabilidad, con intensas lluvias intermitentes en distintos momentos del día. Por la mañana, la temperatura tendrá una mínima de 24° con tormentas con posible actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes rafágas de viento.

Se aproxima una intensa tormenta el martes 17 con fuertes lluvias: alerta naranja por ráfagas de viento y granizo en Santiago del Estero. Fuente: smn

Por la tarde podrían frenar las lluvias para dar paso a un cielo nublado, con una temperatura de 29°. Por la noche regresarán los chubascos, con hasta un 40% de probabilidad y una temperatura de 24°.

Se aproxima una intensa tormenta el martes 17 con fuertes lluvias: alerta naranja por ráfagas de viento y granizo en Santiago del Estero. Shutterstock

Continúa la inestabilidad: alerta amarilla en Formosa, Tucumán y Catamarca

El SMN emitió una alerta amarilla para las provincias de Formosa, Tucumán y Catamarca. El organismo prevé “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Se esperan lluvias y ráfagas de viento a lo largo de toda la jornada con posible actividad eléctrica.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El clima en la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá inestable con períodos de nubosidad y posibles lluvias.

El martes 17 habrá hasta un 40% de probabilidades de lluvias por la mañana. La tarde estará soleada, con una máxima de 28°, y dará paso a una noche de 23°.

El miércoles 18 comenzará con una mínima de 18° y con el paso de las horas escalará hasta los 27°. La noche continuará nublada con 20°:

El jueves 19 y viernes 20 mejorarán las condiciones con mañanas soleadas y tardes parcialmente nubladas de hasta 28°.

Para el fin de semana no están pronosticadas lluvias y el sol será el protagonista de ambas jornadas. La máxima será de 27° sin probabilidades de tormentas.