Se vienen tormentas este sábado 14 de noviembre: precipitación de hasta 70 mm, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas en 9 provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas en 9 provincias del país: Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán.
En este marco, también compartió un listado de recomendaciones para tener en cuenta durante la jornada en las zonas afectadas.
Alerta amarilla por tormentas en Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán
Según el informe del organismo, las zonas afectadas por las alertas amarillas tendrán tormentas aisladas, “algunas fuertes o puntualmente severas”.
Las mismas podrán estar acompañadas por “fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Santiago del Estero
- Este de Alberdi.
- Este de Copo.
- Este de Moreno.
- Figueroa.
- Oeste de Alberdi.
- Oeste de Copo.
- Oeste de Moreno.
- Pellegrini
Chaco
- Chacabuco.
- Comandante Fernández.
- Doce de Octubre.
- Dos de Abril.
- Fray Justo Santa María de Oro.
- General Belgrano.
- Independencia.
- Libertador General San Martín.
- Mayor Luis Jorge Fontana.
- Nueve de Julio.
- O’Higgins.
- Presidencia de la Plaza.
- Quitilipi.
- San Lorenzo.
- Sargento Cabral.
- Tapenagá.
- Veinticinco de Mayo.
- Maipú.
- Sudeste de Almirante Brown.
- Sudeste de General Güemes.
Salta
- Puna de Cachi.
- Puna de La Poma.
- Puna de Los Andes
- Puna de Molinos.
- Valles de Cachi.
- Valles de Cafayate.
- Valles de Chicoana.
- Valles de La Caldera.
- Valles de La Poma.
- Valles de Molinos.
- Valles de Rosario de Lerma.
- Valles de San Carlos.
- Anta.
- General Güemes.
- La Candelaria.
- Metán.
- Rosario de la Frontera.
Misiones
- Eldorado.
- Iguazú.
- Zona baja de General Manuel Belgrano.
- Zona baja de Montecarlo.
- Candelaria.
- Capital.
- Libertador General San Martín.
- San Ignacio.
Corrientes
- Ituzaingó.
- San Miguel.
- Berón de Astrada.
- Capital.
- Empedrado.
- General Paz.
- Itatí.
- Mburucuyá.
- Saladas.
- San Cosme.
- San Luis del Palmar.
- Concepción.
- Curuzú Cuatiá.
- Mercedes.
- San Roque.
- Sauce.
La Rioja
- Arauco.
- Capital.
- Castro Barros.
- Sanagasta.
Catamarca
- Ambato.
- Ancasti.
- Capayán.
- Capital.
- El Alto.
- Fray Mamerto Esquiú.
- La Paz.
- Paclín.
- Santa Rosa.
- Valle Viejo.
- Zona serrana de Pomán.
- Zona de monte de Andalgalá.
- Zona de monte de Belén.
- Zona de monte de Pomán.
- Zona de monte de Santa María.
- Zona de monte de Tinogasta.
- Puna de Tinogasta.
- Puna de Antofagasta de la Sierra.
- Puna de Belén.
- Puna de Cafayate.
- Puna de San Carlos.
- Puna de Santa María.
- Puna de Tafí del Valle.
Jujuy
- Puna de Cochinoca.
- Puna de Humahuaca.
- Puna de Rinconada.
- Puna de Santa Catalina.
- Puna de Tilcara.
- Puna de Tumbaya.
- Yavi.
- Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
- Zona montañosa de Humahuaca.
- Zona montañosa de Tilcara.
- Zona montañosa de Tumbaya.
- El Carmen.
- Ledesma.
- Palpalá.
- San Antonio.
- San Pedro.
- Santa Bárbara.
- Valle Grande.
- Zona baja de Doctor Manuel Belgrano.
- Zona baja de Tilcara.
Tucumán
- Guasayán.
- Jiménez.
- Río Hondo.
- Zona montañosa de Andalgalá.
- Zona montañosa de Santa María.
- Zona montañosa de Chicligasta.
- Zona montañosa de Juan Bautista Alberdi.
- Zona montañosa de Lules.
- Zona montañosa de Monteros.
- Zona montañosa de Río Chico.
- Zona montañosa de Tafí Viejo.
- Zona montañosa de Tafí del Valle.
Qué significa la alerta amarilla y cuáles son las recomendaciones del SMN
Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Recomendaciones por tormenta:
- Evitar salir.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarte de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que pue dan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.