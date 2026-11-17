COTO dio un nuevo paso en la evolución de la compra online con el lanzamiento de un buscador impulsado por inteligencia artificial, una herramienta diseñada para simplificar la experiencia de los usuarios y reducir los tiempos de búsqueda. La novedad permite acceder a una receta completa, sus ingredientes y un carrito listo para comprar en pocos minutos, integrando todo el proceso en una misma experiencia.

A través de GlorIA, la asistente virtual de COTO, los clientes pueden solicitar recetas utilizando lenguaje natural y recibir de forma instantánea la selección de productos necesarios para prepararlas. Además, los artículos se agregan directamente al carrito, agilizando el recorrido de compra y facilitando la planificación de las comidas.

Un buscador que entiende lo que el usuario necesita

La principal innovación de esta herramienta es su capacidad para interpretar consultas realizadas de manera cotidiana. En lugar de depender de palabras clave específicas o navegar por distintas categorías, los usuarios pueden escribir sus pedidos de forma natural y obtener respuestas precisas y personalizadas.

Por ejemplo, al solicitar una receta, GlorIA no solo identifica los ingredientes requeridos, sino que también sugiere productos complementarios, alternativas relacionadas y promociones bancarias vigentes. De esta manera, ofrece una experiencia de compra más completa, práctica y adaptada a cada necesidad.

La incorporación de IA en el buscador de COTO marca una diferencia respecto de los sistemas tradicionales. (foto: Freepik) Anna Zielinska

Cómo la inteligencia artificial transforma las compras online

La incorporación de IA en el buscador de COTO marca una diferencia respecto de los sistemas tradicionales. Mientras que los motores convencionales requieren búsquedas exactas para mostrar resultados relevantes, esta nueva tecnología puede comprender la intención detrás de cada consulta y entregar respuestas más acertadas en menos tiempo.

Además, GlorIA tiene la capacidad de considerar preferencias, sugerencias e incluso compras previas del usuario para generar recomendaciones más afines a sus intereses. Este nivel de personalización no solo mejora la experiencia de navegación, sino que también ayuda a reducir la sensación de saturación que muchas veces generan los amplios catálogos de productos.

En un escenario donde el e-commerce continúa creciendo y la competencia es cada vez más intensa, contar con herramientas inteligentes se vuelve un diferencial estratégico. Para COTO, esta innovación representa mucho más que una mejora en la búsqueda: es una transformación integral de la experiencia digital.

La compañía busca responder a las nuevas expectativas de los consumidores, que demandan procesos más rápidos, intuitivos y personalizados. En ese camino, el buscador con inteligencia artificial se complementa con otras soluciones digitales, como la calculadora de frigorías y el comparador de televisores, ampliando el ecosistema de asistencia para los usuarios.

GlorIA y la nueva etapa del retail digital

La evolución de GlorIA refleja cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada clave para las compras online. Además de recomendar recetas e ingredientes, la asistente permite consultar información sobre sucursales, beneficios y promociones exclusivas, centralizando distintas funcionalidades en una misma plataforma.

Esta integración aporta ventajas tanto para los consumidores como para la empresa. Por un lado, los usuarios acceden a una atención más eficiente y personalizada; por otro, COTO fortalece su posicionamiento en el mercado digital a través de herramientas innovadoras que mejoran la interacción con sus clientes.

Con la incorporación de este buscador inteligente, COTO apuesta a un comercio electrónico más ágil, personalizado y accesible. La posibilidad de obtener una receta, todos los ingredientes y un carrito listo para comprar en cuestión de minutos deja de ser una promesa para convertirse en una realidad concreta dentro de la experiencia de compra online.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.