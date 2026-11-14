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La Ley Nacional de Tránsito 24.449 es importante para todos los conductores del país, ya que se establecen las normas que se deben cumplir para la seguridad vial de los conductores, peatones y animales.

Una de las normativas a nivel nacional que pocos conocen, pero que pueden traer problemas en el verano, es la de vehículos que tengan elementos que pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública y excedan los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería.

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Tránsito.Por el Decreto 779/95, multarán a los conductores que no respeten los carriles exclusivos y restarán 4 puntos de la licencia de conducir

Multarán a los vehículos que tengan la bola de enganche del auto sobresaliente y representen un peligro para el resto

Según el artículo 92 del Decreto Reglamentario 779/1995 de la Ley N° 24.449 de Tránsito, los conductores serán sancionados “por circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública”.

La norma apunta a la bola de enganche que excedan los límites del vehículo y generan riesgo.

En la práctica, un enganche que sobresale puede dañar a otro auto en una frenada brusca o lesionar a un peatón o a un ciclista.

Por la Ley de Tránsito, multarán a los vehículos que tengan la bola de enganche del auto sobresaliente y representen un peligro para el resto: hasta 100 unidades fijas y 2 puntos menos en la licencia
Por la Ley de Tránsito, multarán a los vehículos que tengan la bola de enganche del auto sobresaliente y representen un peligro para el resto: hasta 100 unidades fijas y 2 puntos menos en la licenciaGenerado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

De cuánto es la multa por circular con la bola de enganche del auto sobresaliente

Las multas serán las siguientes:

  • Multa desde 50 U.F. hasta 100 U.F. (Unidades Fijas)
  • Serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de dos puntos.

Por un lado, la UF equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje y su valor cambia según la jurisdicción. Por el otro lado, la licencia arranca con 20 puntos, y cuando se agotan, el conductor queda inhabilitado para conducir.

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En conclusión, circular con elementos sobresalientes que excedan los límites de la carrocería y sean peligrosos para el resto puede traer más de un problema: la multa, la cual se traduce en bastante dinero, y la resta de puntos en la licencia de conducir, la cual puede dejar sin habilitación al conductor si se agotan los 20 puntos.