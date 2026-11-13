Por el Decreto 779/95, multarán a los conductores que no respeten los carriles exclusivos y restarán 4 puntos de la licencia de conducir

Comprender las normas más importantes de Ley Nacional de Tránsito 24.449 es necesario para respetar las reglas a la hora de circular en vehículo y, en consecuencia, fortalecer la seguridad vial de conductores, peatones y animales.

Una de las normativas a nivel nacional es la de una circulación con cuidado y prevención respetando la señalización de los carriles exclusivos y no cumplirla puede costar una multa y resta de puntos en el sistema de scoring de la licencia de conducir.

Multarán a los conductores que no respeten vías o carriles exclusivos y restarán 4 puntos de la licencia de conducir

Un carril exclusivo es una franja de la calzada, marcada y señalizada, reservada para un tipo determinado de vehículo.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 define el carril como la banda longitudinal demarcada en la calzada para un mejor ordenamiento de la circulación, y obliga a los conductores a respetar las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos. Los más comunes son los de transporte público (por ejemplo, Metrobus) y las ciclovías para bicicletas.

Por el Decreto 779/95, multarán a los conductores que no respeten vías o carriles exclusivos y restarán 4 puntos de la licencia de conducir. multa

En este marco, invadir un carril exclusivo es una infracción que se sanciona con multa. Según el artículo 24 del Decreto Reglamentario 779/1995 de la Ley N° 24.449 de Tránsito, “los conductores que no circulen con cuidado y prevención, o que realicen maniobras sin precaución o que no circulen únicamente por la calzada sobre la derecha y en el sentido de la señalización, no respeten las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos, serán sancionados”.

De cuánto es la multa por no respetar las vías o carriles exclusivos

Las multas serán las siguientes:

Desde 100 U.F. hasta 300 U.F. (unidades fijas)

Serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de cuatro puntos.

Por un lado, la UF equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje y su valor cambia según la jurisdicción. Por el otro lado, la licencia arranca con 20 puntos, y cuando se agotan, el conductor queda inhabilitado para conducir.

En conclusión, no respetar vías o carriles exclusivos puede traer más de un problema: la multa, la cual se traduce en bastante dinero, y la resta de puntos en la licencia de conducir, la cual puede dejar sin habilitación al conductor si se agotan los 20 puntos.