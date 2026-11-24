El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán al norte del país durante el transcurso de la noche del martes 24 de noviembre y la madrugada del miércoles 25 de noviembre.
Las condiciones de inestabilidad se extenderán a lo largo y ancho de varias provincias, entre las que destacan Salta y Jujuy. Allí, se esperan precipitaciones de variada intensidad y en algunos sectores los fenómenos podrían ser localmente fuertes.
Alerta amarilla por tormentas y granizo en Jujuy: cuáles son las regiones afectadas
De acuerdo al pronóstico de alertas y advertencias que emitió el SMN para la provincia de Jujuy, podrían registrarse fuertes tormentas en los departamentos y zonas de:
- El Carmen
- Ledesma
- Palpalá
- San Antonio
- San Pedro
- Santa Bárbara
- Valle Grande
- Zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara.
Según el pronóstico oficial, las áreas afectadas por lluvias y tormentas aisladas podrían incrementar su intensidad según la localidad. En este sentido, los fenómenos podrían estar acompañados por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento.
Para estas localidades de Jujuy, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque los registros podrían superar esos niveles de manera localizada.
Salta también espera tormentas: cuáles serán las regiones afectadas
La alerta amarilla que emitió el SMN por fuertes tormentas alcanza a su vez a distintos sectores de Salta, en los que la intensidad podría escalar a niveles severos según la región.
Las advertencias rigen para Rivadavia, General José de San Martín, la Yunga de Iruya, la Yunga de Orán y la Yunga de Santa Victoria.
A diferencia de Jujuy, los acumulados de lluvia previstos para estos sectores salteños se ubican entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados puntualmente.
Una por una: cuáles fueron las recomendaciones que emitió el SMN
Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el organismo meteorológico difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos y evitar accidentes durante el desarrollo de los fenómenos.
Entre las principales medidas de prevención se encuentran:
- Evitar salir de casa mientras se desarrollen las tormentas.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para evitar obstrucciones.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
- Retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Buscar refugio inmediatamente en un edificio, una casa o un vehículo cerrado, en caso de encontrarse circulando por la vía pública.