El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán al norte del país durante el transcurso de la noche del martes 24 de noviembre y la madrugada del miércoles 25 de noviembre.

Las condiciones de inestabilidad se extenderán a lo largo y ancho de varias provincias, entre las que destacan Salta y Jujuy. Allí, se esperan precipitaciones de variada intensidad y en algunos sectores los fenómenos podrían ser localmente fuertes.

Alerta amarilla por tormentas y granizo en Jujuy: cuáles son las regiones afectadas

De acuerdo al pronóstico de alertas y advertencias que emitió el SMN para la provincia de Jujuy, podrían registrarse fuertes tormentas en los departamentos y zonas de:

El Carmen

Ledesma

Palpalá

San Antonio

San Pedro

Santa Bárbara

Valle Grande

Zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara.

El SMN confirmó una alerta amarilla por tormentas en Jujuy y Salta para la noche del martes 24 y la madrugada del miércoles 25 de noviembre. (Foto: SMN) Fuente: SMN

Según el pronóstico oficial, las áreas afectadas por lluvias y tormentas aisladas podrían incrementar su intensidad según la localidad. En este sentido, los fenómenos podrían estar acompañados por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento.

Para estas localidades de Jujuy, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque los registros podrían superar esos niveles de manera localizada.

Salta también espera tormentas: cuáles serán las regiones afectadas

La alerta amarilla que emitió el SMN por fuertes tormentas alcanza a su vez a distintos sectores de Salta, en los que la intensidad podría escalar a niveles severos según la región.

Las advertencias rigen para Rivadavia, General José de San Martín, la Yunga de Iruya, la Yunga de Orán y la Yunga de Santa Victoria.

A diferencia de Jujuy, los acumulados de lluvia previstos para estos sectores salteños se ubican entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados puntualmente.

Una por una: cuáles fueron las recomendaciones que emitió el SMN

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el organismo meteorológico difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos y evitar accidentes durante el desarrollo de los fenómenos.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran: