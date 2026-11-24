El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difunde una alerta naranja y amarilla por fuertes tormentas que afectarán a la provincia de Formosa durante toda la jornada de este martes 24 de noviembre.

Las condiciones meteorológicas pueden variar según cómo avance la tormenta en cada localidad, razón por la que se recomienda seguir las recomendaciones y el mapa oficial del organismo antes de salir de casa.

Alerta naranja por tormentas en Formosa: hasta 100 mm de lluvia y ráfagas de 90 km/h

El SMN emitió una alerta naranja y amarilla por fuertes tormentas este martes 24 de noviembre en Formosa. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El organismo meteorológico anticipó condiciones de inestabilidad severa para distintos sectores de Formosa durante este martes 24.

Según indica el SMN, se prevén tormentas de nivel naranja durante la mañana y la tarde que podrían generar complicaciones en cortos períodos de tiempo.

Los fenómenos estarán acompañados por:

Lluvias abundantes , con valores acumulados de entre 70 y 100 milímetros.

Ráfagas de viento de hasta 90 km/h , con posibilidad de provocar daños y caída de objetos.

Caída de granizo de diversos tamaños.

Frecuente actividad eléctrica.

Precipitaciones intensas en períodos cortos.

El SMN advirtió que los valores de lluvia previstos podrían ser superados de manera puntual, por lo que no se descarta que algunas localidades registren acumulados superiores a los estimados.

Alerta amarilla por tormentas: hasta 70 mm de precipitaciones durante la noche

Más allá de los períodos comprendidos bajo alerta naranja, Formosa también tendrá sectores alcanzados por una alerta amarilla por tormentas a partir de la noche de este martes.

En estas áreas se esperan fenómenos de menor intensidad, aunque igualmente podrían presentarse tormentas fuertes o localmente severas, con precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera localizada.

La advertencia contempla también frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento. Por este motivo, las condiciones meteorológicas podrían continuar siendo adversas incluso después de los episodios de mayor intensidad.

Qué significa la alerta naranja y amarilla del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza distintos colores para categorizar los niveles de alerta al momento de informar sobre la intensidad de los fenómenos previstos y sus posibles consecuencias.

La alerta naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente . En este caso, las tormentas podrían ser fuertes o severas en algunas regiones, con abundante caída de agua, granizo y ráfagas de viento de gran intensidad.

Por su parte, la alerta amarilla advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y daños puntuales . Aunque el nivel de riesgo es menor, las tormentas pueden provocar complicaciones en la circulación y anegamientos temporarios.

Las recomendaciones del SMN ante la llegada de fuertes tormentas

Frente a la posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h, el organismo recomienda tomar precauciones para evitar accidentes y reducir los riesgos.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Evitar salir de casa si no es necesario durante el desarrollo de las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Alejarse de árboles, postes de electricidad y estructuras que puedan caerse.

Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

El organismo recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, ya que la intensidad y la distribución de las tormentas pueden cambiar durante la jornada.