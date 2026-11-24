La UIA lleva a Aduana un mapa del contrabando: qué medidas reclama

El contrabando y el comercio ilegal continúan en el centro de la agenda empresaria, con reclamos de controles que, en un escenario de mayor apertura comercial, adquieren una dimensión adicional.

El caso del tabaco y cigarrillos ilegales es uno de los ejemplos más concretos: detrás del producto que llega al consumidor existe una cadena que puede incluir acopio clandestino, desvío de materia prima, fabricación irregular, falsificación de estampillas, transporte y distribución.

Según un estudio de KPMG, encargado por Philip Morris Products, durante 2025 se consumieron en la Argentina unos 3870 millones de cigarrillos ilegales, equivalentes al 10,7% del consumo total.

El informe estimó además una pérdida tributaria potencial de u$s 331,9 millones por impuestos internos e IVA.

El trabajo calcula el mercado ilícito a partir de datos de ventas legales, encuestas de paquetes vacíos y otras fuentes públicas y privadas. Para 2025, la estimación argentina contempla tanto contrabando como falsificación, una distinción relevante porque no todo el producto ilegal necesariamente ingresa terminado desde otro país.

Más allá de la frontera

La dimensión del fenómeno llevó a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a plantear que el control debe extenderse a toda la cadena.

La entidad advierte que todavía no existe una cuantificación nacional consolidada del tabaco en hoja que circula fuera de los canales legales y reclama saber cuánto se produce, quién lo adquiere, dónde se acopia, dónde se procesa y cuál es su destino .

Prensa

Los procedimientos realizados durante 2026 muestran por qué el foco no puede quedar limitado a los pasos fronterizos.

En mayo, Prefectura Naval secuestró en Alba Posse, Misiones, más de 10 toneladas de tabaco procesado que eran trasladadas sin documentación que justificara su procedencia. La carga estaba distribuida en 266 fardos y fue valuada por ARCA en unos $30 millones.

En octubre, Gendarmería detectó en Chaco 433.000 atados de cigarrillos de contrabando que viajaban ocultos en un transporte que había declarado trasladar bolsas de almidón. El cargamento provenía de Paraguay y tenía como destino Tucumán.

A estos casos se suma una investigación federal que permitió desarticular una organización con capacidad estimada para fabricar 700 millones de cigarrillos por año. En los allanamientos se secuestraron más de 54 toneladas de tabaco, alrededor de 14 millones de estampillas fiscales falsas y maquinaria industrial.

La secuencia muestra una transformación relevante ya que el negocio ilegal no se limita a cruzar una frontera. También requiere infraestructura para almacenar, procesar, fabricar, transportar y comercializar los productos.

El contrabando, en la agenda empresaria

El planteo de CAME coincide con una preocupación que ya fue incorporada por otras entidades industriales. La UIA firmó en octubre un acuerdo con la Secretaría de Industria para combatir el contrabando, la falsificación y otras formas de comercio ilegítimo.

Según la entidad, el comercio ilícito representa alrededor del 5% del PBI y genera una pérdida fiscal estimada en u$s 2300 millones anuales. Además, seis de cada diez industrias consultadas dijeron verse afectadas por el comercio desleal y cuatro de cada diez identificaron competencia ilegal en plataformas, redes sociales y marketplaces.

El Gobierno, en paralelo, avanzó sobre uno de los eslabones de esa cadena: la comercialización digital. En octubre firmó acuerdos con Mercado Libre y Meta, entre otras empresas y cámaras, para intercambiar información sobre productos ofrecidos en plataformas digitales que podrían haber ingresado ilegalmente al país. ARCA cruzará esa información para detectar inconsistencias y, en el caso de Meta, se prevé la baja de publicaciones denunciadas.

La medida apunta a controlar qué ocurre con la mercadería antes de llegar a una plataforma o a un comercio.

Baja capacidad de control

La cuestión adquiere especial relevancia en el actual proceso de apertura y flexibilización del comercio exterior. El Gobierno eliminó controles considerados excesivos y avanzó hacia un esquema “ex-post” basado en análisis de riesgo, digitalización y fiscalización selectiva. Entre otras medidas, redujo la obligatoriedad de determinados controles por canal rojo y eliminó la participación de entidades privadas como veedoras en verificaciones aduaneras.

La estrategia oficial apunta a que una Aduana más ágil compense la menor cantidad de controles físicos con inteligencia, análisis de datos y gestión de riesgo. ARCA incluso creó un comité específico para avanzar en el uso de inteligencia artificial como herramienta complementaria de las tareas aduaneras.

Sin embargo, según el planteo empresario, estas acciones contribuyen al incremento del contrabando, particularmente por la falta de controles capaces de distinguir con eficacia entre la importación legal y el ingreso de mercadería por canales clandestinos.

En esa línea, CAME propone avanzar hacia un sistema de trazabilidad de punta a punta para el sector tabacalero.

La entidad plantea identificar a productores, acopiadores, fabricantes, importadores y distribuidores; documentar el recorrido del tabaco desde la producción primaria hasta la industrialización; incorporar códigos QR verificables en los paquetes; cruzar información entre ARCA, las provincias y los organismos de fiscalización; controlar las estampillas fiscales y comparar la producción declarada con la comercialización efectiva.

También propone investigar las estructuras financieras y logísticas que sostienen las organizaciones dedicadas al comercio ilegal.

La idea apunta a modificar el enfoque: no esperar a encontrar el cigarrillo ilegal en el punto de venta o en un camión, sino poder reconstruir de dónde salió el tabaco, quién lo procesó, quién lo transportó y dónde terminó.