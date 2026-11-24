El SMN emitió una advertencia oficial por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que afectarán ambas provincias durante esta jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la llegada de tormentas para amplios sectores de Catamarca y La Rioja vigente durante la jornada de este martes 24 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el informe oficial del Sistema de Alerta Temprana, ambas provincias serán afectadas por tormentas aisladas, algunas de intensidad fuerte o localmente severa, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Según los reportes meteorológicos oficiales, la inestabilidad se mantendrá de manera sostenida en ambas capitales provinciales al menos hasta el jueves 26 , combinando episodios de tormentas aisladas con ráfagas de viento que alcanzarán entre 42 y 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en La Rioja este martes 24 y cómo evolucionará el pronóstico

En La Rioja, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 24 una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 28°C, con tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada.

Durante la mañana se registra el mayor pico de probabilidad de precipitación, ubicado entre el 40% y el 70% con una temperatura de 20°C y vientos de entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde la temperatura subirá a 28°C y por la noche descenderá a 23°C, manteniéndose las tormentas aisladas con entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias y ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.

Para el miércoles 25 de noviembre, la inestabilidad persistirá en la provincia con tormentas aisladas durante la madrugada (18°C), la mañana (22°C), la tarde (31°C) y la noche (24°C), sosteniendo una chance de precipitación de entre el 10% y el 40% y ráfagas de entre 42 y 50 km/h en la segunda mitad del día.

Ambas provincias serán afectadas por tormentas aisladas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas. Fuente: SMN

El jueves 26 comenzará con lluvias aisladas en la madrugada y mañana (19°C) y volverá a presentar tormentas durante la tarde y la noche (30°C), con ráfagas que nuevamente oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

Qué pasará en San Fernando del Valle de Catamarca hasta el jueves 26

En Catamarca, este martes 24 de noviembre transcurre con una mínima de 22°C y una máxima de 26°C bajo condiciones de tormentas aisladas desde la mañana hasta la noche.

En el tramo matutino la probabilidad de lluvia se ubica entre el 40% y el 70% con 22°C. Por la tarde el termómetro alcanzará los 26°C con tormentas aisladas, entre un 10% y un 40% de chance de precipitación, vientos de 23 a 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h, cerrando la noche con 23°C y tormentas aisladas.

Durante el miércoles 25 de noviembre, la capital catamarqueña registrará una mínima de 18°C y una máxima de 29°C, con tormentas aisladas desde la madrugada hasta la tarde (10% a 40% de probabilidad) y ráfagas de entre 42 y 50 km/h hacia la tarde y la noche, momento en que el cielo pasará a estar mayormente nublado con 22°C y baja chance de lluvias.

Finalmente, el jueves 26 tendrá lluvias aisladas por la mañana con 19°C y tormentas aisladas durante la tarde y la noche con una máxima de 30°C y ráfagas de hasta 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A diferencia del noroeste argentino, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá dos jornadas sin lluvias y con cielo mayormente nublado a despejado.

Este martes 24 de noviembre se espera una mínima de 19°C y una máxima de 30°C, con vientos de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h entre la tarde y la noche.

Para el miércoles 25, el termómetro descenderá levemente hasta ubicarse entre los 15°C y los 26°C, con cielo despejado desde la mañana hasta la noche y sin probabilidad de precipitaciones.