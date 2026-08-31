Llega una ciclogénesis histórica de 48 horas a Buenos Aires: se esperan tormentas severas, lluvias intensas y acumulados de hasta 50 mm.

El SMN anticipa una primavera atípica en Argentina, con precipitaciones que podrían superar los valores normales en gran parte del país. El fenómeno de El Niño será uno de los factores determinantes durante los próximos meses.

El pronóstico climático también advierte por un comportamiento particular de las temperaturas, con períodos de frío atípico que podrían extenderse durante la primavera y generar un escenario muy diferente al esperado para esta época del año.

Primavera 2026: el SMN anticipa un clima completamente diferente

La llegada de septiembre marcará el inicio de una estación que podría presentar condiciones meteorológicas poco habituales.

De acuerdo con la perspectiva difundida por el Servicio Meteorológico Nacional, el comportamiento de las precipitaciones será uno de los principales factores a seguir.

El escenario está relacionado con la presencia del fenómeno de El Niño , que puede modificar los patrones habituales de lluvia y temperatura en diferentes regiones de Argentina.

La previsión climática contempla precipitaciones superiores a las normales en 17 provincias, por lo que el comienzo de la primavera podría estar acompañado por períodos más húmedos de lo habitual.

Lluvias abundantes: estas son las provincias que tendrán mayor riesgo de precipitaciones

Foto: Foco Uy Foco Uy

Uno de los datos que más llama la atención de la perspectiva climática del SMN es la cantidad de regiones que podrían registrar lluvias superiores a los valores normales durante septiembre, octubre y noviembre.

El mayor riesgo se concentrará en el Litoral , aunque el fenómeno alcanzará a otras zonas del país.

Las provincias con las probabilidades más altas (superiores al 55%) de registrar precipitaciones por encima de lo normal son Misiones y Corrientes, en su totalidad, además de Chaco, Formosa y Santa Fe.

En una segunda categoría aparecen Mendoza, San Juan, La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia, donde también existe una tendencia hacia precipitaciones superiores a los valores habituales para el período.

Por otro lado, Córdoba, San Luis, el resto de Buenos Aires y el noroeste de la Patagonia se encuentran dentro de una categoría que contempla condiciones normales o superiores a lo normal, con hasta un 45% de probabilidad de lluvias elevadas.

De esta manera, el escenario previsto por el SMN distintas regiones de Argentina, aunque con diferentes niveles de probabilidad. Esto significa que no todas las zonas tendrán necesariamente la misma cantidad de lluvia ni experimentarán los mismos episodios meteorológicos.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal

Más del 55% de probabilidad: Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Segunda categoría: Mendoza, San Juan, La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y noreste de la Patagonia.

Hasta 45% de probabilidad: Córdoba, San Luis, resto de Buenos Aires y noroeste de la Patagonia.

Es importante diferenciar una perspectiva climática estacional de un pronóstico meteorológico diario. El informe del SMN anticipa tendencias para los próximos tres meses, mientras que las alertas por tormentas, lluvias intensas o fuertes ráfagas de viento se emiten cuando existen condiciones concretas para episodios determinados.

El frío también será protagonista: temperaturas atípicas durante la primavera

Aunque septiembre marca el comienzo de la primavera meteorológica, el frío no desaparecerá de manera inmediata. El escenario previsto contempla períodos con temperaturas por debajo de lo que suele esperarse durante esta estación.

Esto podría traducirse en una primavera con cambios bruscos de temperatura, especialmente durante los períodos de transición entre masas de aire frío y condiciones más templadas.

Por eso, el inicio de la primavera no necesariamente significará un cambio definitivo hacia días cálidos. Las condiciones podrían alternar entre jornadas más agradables y otras con temperaturas inusualmente bajas.

Vientos fuertes y tormentas: qué se puede esperar durante la primavera

El escenario meteorológico también requiere prestar atención a los episodios de tiempo severo que puedan aparecer durante la estación.

Las lluvias abundantes, los cambios de temperatura y la inestabilidad atmosférica pueden favorecer la aparición de tormentas en determinados momentos.

La velocidad y el alcance de los vientos dependen de cada sistema meteorológico y se conocen con mayor precisión cuando el episodio está próximo.

En ese sentido, el SMN actualiza sus avisos y alertas a medida que aparecen condiciones concretas de riesgo.

El Niño será una de las claves del clima durante los próximos meses

El fenómeno de El Niño tendrá un papel central en el comportamiento climático de Argentina durante la primavera. Su presencia puede alterar los patrones de precipitaciones y generar diferencias importantes respecto de los valores habituales.

Por este motivo, los especialistas recomiendan observar también las actualizaciones de las perspectivas climáticas que permitan anticipar la evolución general de la estación.

La combinación de lluvias superiores a lo normal, períodos de frío atípico y posibles episodios de tiempo severo convierte a la primavera de 2026 en una estación que podría presentar varios cambios respecto de lo esperado.