Vuelven las tormentas el lunes 31 a Argentina: se esperan tormentas en 8 provincias con ráfagas de viento y granizo.

En esta noticia Alerta por tormentas: cómo estará el clima provincia por provincia, según el SMN

Las condiciones del tiempo en Argentina comenzaron la semana con lluvias en diversas provincias.

La tormenta afectará distintas localidades a lo largo y ancho del país con precipitaciones, fuertes vientos y caída de granizo.

Alerta por tormentas: cómo estará el clima provincia por provincia, según el SMN

El informe oficial del SMN detallas las siguientes condiciones climáticas para Argentina:

Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes

El norte del país se verá afectado por el ingreso de lluvias de hasta 13 milímetros y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Vuelven las tormentas el lunes 31 a Argentina: se esperan tormentas en 8 provincias con ráfagas de viento y granizo. ChatGPT

En el caso de estas provincias, las precipitaciones estarán acompañadas de máximas de hasta 24°, por lo que la humedad estará presente junto con el cielo nublado.

Córdoba y San Luis

El centro del país también será golpeado por un temporal con posible caída de granizo. La mínima de ubicará en 9° y habrá precipitaciones en las localidades colindantes entre Córdoba y San Luis.

Neuquén y Río Negro

Las localidades cordilleranas se verán envueltas en un sistema de tormentas con granizo y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Las mínimas se ubicarán en 1° con abundante caída de nieve, por lo que se recomienda estar al tanto del pronóstico del clima.