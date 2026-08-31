Vuelven las tormentas el lunes 31 a Argentina: se esperan tormentas en 8 provincias con ráfagas de viento y granizo.

Las condiciones del tiempo en Argentina comenzaron la semana con lluvias en diversas provincias.
La tormenta afectará distintas localidades a lo largo y ancho del país con precipitaciones, fuertes vientos y caída de granizo.
Alerta por tormentas: cómo estará el clima provincia por provincia, según el SMN
El informe oficial del SMN detallas las siguientes condiciones climáticas para Argentina:
Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes
El norte del país se verá afectado por el ingreso de lluvias de hasta 13 milímetros y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
En el caso de estas provincias, las precipitaciones estarán acompañadas de máximas de hasta 24°, por lo que la humedad estará presente junto con el cielo nublado.
Córdoba y San Luis
El centro del país también será golpeado por un temporal con posible caída de granizo. La mínima de ubicará en 9° y habrá precipitaciones en las localidades colindantes entre Córdoba y San Luis.
Neuquén y Río Negro
Las localidades cordilleranas se verán envueltas en un sistema de tormentas con granizo y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.
Las mínimas se ubicarán en 1° con abundante caída de nieve, por lo que se recomienda estar al tanto del pronóstico del clima.