La compañía petrolera italiana ENI anunció este sábado que explorará un yacimiento en el mar territorial uruguayo junto a una filial de la empresa argentina YPF, luego de haber recibido la aprobación de las autoridades de Uruguay.

YPF oficializó a Eni como socio estratégico para avanzar en la exploración offshore en Uruguay. Si bien la compañía italiana ya venía trabajando costas afuera con la petrolera, ahora se hizo del 50% de participación en el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en el Área OFF-5.

En forma paralela, la italiana asumió la operación del bloque, mientras que Miwen, una empresa del grupo YPF, mantendrá el 50% restante como socia no operadora.

Eni entrará a formar parte del equipo que realiza sondeos en el Área OFF-5 en aguas uruguayas junto a la empresa Miwen, controlada totalmente por YPF, con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), la compañía petrolera estatal uruguaya.

El Área OFF-5 se encuentra en una primera fase de exploración donde se realizan estudios de prospección sobre el potencial petrolífero de toda la zona.

En el comunicado la empresa italiana anunció que aplicará sus propias tecnologías para acelerar el análisis.

La compañía italiana considera que su acceso en Uruguay con Miwen “refuerza la colaboración” que ya mantiene con la argentina YPF, de la que es socia en el proyecto Argentina LNG, pero también “consolida su presencia” en América del Sur.