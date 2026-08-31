Llega una ciclogénesis histórica de 48 horas a Buenos Aires: se esperan tormentas severas, lluvias intensas y acumulados de hasta 50 mm.

Argentina se prepara para una jornada de fuertes tormentas este lunes 31 de agosto. El avance de un clima de inestabilidad mantiene bajo alerta amarilla a distintas zonas del país, donde podrían registrarse lluvias intensas, caída de granizo, actividad eléctrica y peligrosas ráfagas de viento.

El panorama podría complicarse en algunas localidades por la abundante cantidad de agua que puede llegar a caer en cortos períodos de tiempo.

Las tormentas, a su vez, podrían provocar anegamientos temporarios e inundaciones localizadas, como en sectores urbanos y periurbanos.

Tormentas, granizo y lluvias intensas: las seis provincias bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes, que alcanza a sectores de seis provincias argentinas.

Las condiciones más inestables se concentrarán en:

Formosa

Corrientes

Misiones

San Luis

Córdoba

La Rioja

Según las previsiones, algunas de las tormentas podrían adquirir fuerte intensidad y descargar grandes cantidades de agua en períodos muy breves.

El fenómeno también podría estar acompañado por frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída ocasional de granizo, por lo que se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas.

Riesgo de inundaciones: cuánta lluvia podría caer durante la tormenta

Foto: Foco Uy Foco Uy

Uno de los principales riesgos de la jornada será la posibilidad de lluvias intensas en poco tiempo.

Los acumulados de precipitación previstos podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos valores sean superados de manera puntual en algunas localidades.

La combinación de lluvias persistentes y chaparrones intensos podría generar anegamientos temporarios , especialmente en calles, rutas y zonas con problemas de drenaje.

Por este motivo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones y evitar circular por áreas inundadas o con acumulación de agua.

Las zonas donde las tormentas podrían golpear con mayor fuerza

El noreste argentino aparece como una de las regiones que deberá seguir con mayor atención la evolución del tiempo.

Las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones concentran una elevada probabilidad de tormentas fuertes, con posibilidad de lluvias abundantes, ráfagas y caída localizada de granizo.

La alerta también alcanza a sectores específicos de San Luis, Córdoba y La Rioja, donde la inestabilidad podría provocar episodios de tiempo severo durante distintos momentos de la jornada.

En estas áreas, las tormentas podrían desarrollarse de manera aislada y ganar intensidad rápidamente.

Ráfagas, rayos y granizo: los fenómenos que podrían complicar la jornada

Más allá de las precipitaciones, las tormentas podrían estar acompañadas por una combinación de fenómenos que pueden aumentar el riesgo.

Entre las principales amenazas se encuentran las fuertes ráfagas de viento, la actividad eléctrica frecuente y la posible caída de granizo.

Las ráfagas pueden provocar la caída de ramas, objetos y otras estructuras, mientras que la intensa actividad eléctrica representa un riesgo adicional para quienes permanezcan al aire libre.

El granizo, por su parte, puede causar daños en vehículos, techos y cultivos cuando las tormentas alcanzan mayor intensidad.

Alerta amarilla: las recomendaciones para evitar riesgos durante la tormenta

Ante la llegada del mal tiempo, se recomienda adoptar medidas preventivas y seguir las actualizaciones oficiales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas, salvo que sea necesario.

No circular por calles o caminos inundados.

No sacar la basura y mantener despejados los desagües.

Revisar techos, canaletas y balcones.

Guardar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Cerrar puertas y ventanas durante las ráfagas.

Evitar permanecer debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

Desconectar los electrodomésticos si existe riesgo de ingreso de agua.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.