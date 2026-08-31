El cierre de agosto estará marcado por la llegada de un frente de tormentas que afectará a la provincia de Formosa. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja con tormentas fuertes, abundante caída de agua y ráfagas de viento .

Alerta por un fuerte temporal en Formosa

La provincia enfrentará complicaciones climáticas a lo largo del lunes 31 de agosto, presentando una inestabilidad sostenida durante la jornada.

Las lluvias avanzarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, extendiéndose durante el resto de la jornada. Por su parte, las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento de 90 km/h y caída de granizo .

Las zonas en peligro

Formosa

Laishí

Pilagás

Pilcomayo

Pirané

Imagen ilustrativa.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas fuertes

Ante el desarrollo de eventos meteorológicos que puedan generar anegamientos o riesgo en la vía pública , los organismos oficiales sugieren tomar las siguientes precauciones:

Evitar la circulación: No salir de las viviendas salvo que resulte estrictamente necesario y evitar desplazarse por calles o caminos anegados.

Asegurar elementos en el exterior: Retirar o fijar objetos que puedan ser arrastrados por la acción del viento, como macetas, sillas de jardín o toldos.

Precaución en la vía pública: No refugiarse debajo de árboles, marquesinas o carteles publicitarios que puedan colapsar por las ráfagas.

Gestión de residuos: Limpiar desagües y sumideros, y evitar sacar la basura a la vía pública para no obstruir los canales de drenaje.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

A diferencia de la situación prevista para el norte del país, el Área Metropolitana de Buenos Aires no presentará alertas por fenómenos climáticos severos durante el inicio de la semana.

La jornada del lunes 31 de agosto transcurrirá con condiciones de estabilidad, destacándose un cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

Las marcas térmicas en el AMBA oscilarán entre los 11°C de mínima en las primeras horas de la mañana y alcanzarán los 19°C de máxima hacia el horario vespertino.

Los vientos soplarán de moderados a leves desde el sector este y sudeste, marcando el comienzo del nuevo mes sin riesgo de lluvias significativas.