Se aproxima un diluvio histórico el sábado 29 de agosto: fuertes tormentas y ráfagas azotarán la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, fuertes vientos, nevadas y viento Zonda que podrían generar condiciones peligrosas en distintas regiones del país durante este lunes 31 de agosto.

Las zonas implicadas deberán enfrentar lluvias intensas, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Alerta naranja: las provincias que podrían sufrir las tormentas más intensas

La advertencia de nivel naranja por tormentas rige para sectores de Misiones y el este de Formosa, donde se espera el desarrollo de fenómenos de fuerte intensidad.

Según los pronósticos, las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, granizo, intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

A su vez, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, mientras que los acumulados de precipitación previstos se ubican entre los 60 y 90 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual.

El nivel naranja implica un escenario de mayor peligrosidad, y se recomienda seguir de cerca la evolución del tiempo y atender las indicaciones.

Granizo, rayos y ráfagas: la alerta amarilla que también preocupa a varias provincias

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La inestabilidad también alcanzará al este de Corrientes, donde rige una alerta amarilla por tormentas.

En esta zona podrían desarrollarse tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes, con posible caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 15 y 30 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores en algunos sectores.

La alerta amarilla también exige precaución, especialmente para quienes deban circular durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.

Vientos de hasta 100 km/h y un nuevo avance del Zonda

El panorama meteorológico será más complejo en el oeste y norte del país. Una alerta naranja por fuertes vientos alcanza a sectores del oeste de Catamarca, Salta, Jujuy y el noroeste de Tucumán.

En estas regiones se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en las zonas de mayor altura.

A este escenario se suma la presencia de viento Zonda en sectores del centro de Salta y Jujuy. El fenómeno podría provocar ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de aire extremadamente seco.

Nevadas: una provincia bajo alerta por acumulaciones importantes

La jornada del lunes no solo estará marcada por las tormentas y el viento. El SMN también emitió una alerta amarilla por nevadas para Chubut.

En algunas zonas podrían registrarse nevadas moderadas y, de manera puntual, de fuerte intensidad. Los acumulados previstos podrían ubicarse entre los 15 y 25 centímetros, lo que podría dificultar la circulación.

Ante este panorama, se recomienda evitar los desplazamientos y, en caso de tener que viajar, utilizar vehículos adecuados para transitar sobre hielo o nieve.

Qué recomienda hacer el SMN ante la llegada de tormentas y fuertes vientos

Frente a la posibilidad de fenómenos intensos, las recomendaciones apuntan a reducir los riesgos dentro y fuera del hogar.

Entre las principales medidas se encuentran: