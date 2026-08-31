La cotización deldólar este lunes, 31 de agosto de 2026 llegó a 3218.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,58%.

El Dólar subió 5.05% en la última semana, pero cayó -15.70% en el último año, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia bajista anual.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia claramente alcista: tras un breve retroceso temprano, encadenó ocho jornadas consecutivas al alza y cerró con una apreciación notable.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.76%, lo cual es significativamente menor al 13.58% de volatilidad anual, indicando un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva hoy, manteniendo un aumento constante durante los últimos ocho días. Esta mejora podría reflejar un mayor dinamismo en la economía local o expectativas positivas en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar dólares en Colombia deben tener en cuenta que, con un valor por unidad de 3218.48 pesos colombianos, 100 dólares cuestan 321,848.00 pesos, 200 dólares cuestan 643,696.00 pesos y 500 dólares cuestan 1,609,240.00 pesos.