Llegó una fuerte tormenta: estas son las provincias que podrían verse más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, anticipó un período de lluvias fuertes a muy fuertes para distintos estados del país durante los primeros días de septiembre. El pronóstico contempla precipitaciones que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de fuertes rachas de viento en algunas regiones.

El aviso meteorológico señala que la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y ondas tropicales favorecerá condiciones de inestabilidad en varias zonas de México durante el cambio de mes.

Con la llegada del 1 y 2 de septiembre, varios estados deberán permanecer atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas, ya que se esperan lluvias de distinta intensidad y rachas de viento de hasta 70 km/h en algunas entidades.

Atención: qué estados tendrán las lluvias más fuertes el 1 de septiembre

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante el martes 1 de septiembre se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

También se pronostican lluvias de 25 a 50 milímetros en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México y Guerrero.

En la Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos se esperan intervalos de chubascos, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias fuertes a muy fuertes pueden presentarse junto con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Se viene el diluvio del año durante las próximas 48 horas: intensas tormentas y granizo con fuertes ráfagas de viento en Sinaloa, Jalisco y Yucatán ChatGPT

El 2 de septiembre aumentará la intensidad de las lluvias en algunos estados

Para el miércoles 2 de septiembre, el pronóstico mantiene condiciones de inestabilidad en buena parte del territorio mexicano. Los mayores acumulados se concentrarán principalmente en el noroeste.

El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Sonora y Sinaloa. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Baja California Sur, Chihuahua y Chiapas.

Otros estados como Durango, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Yucatán podrían registrar lluvias de entre 25 y 50 milímetros.

En la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Campeche y Quintana Roo se pronostican intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

Cuáles son los estados con mayor riesgo de lluvias y viento

Según el aviso oficial, estos son algunos de los principales fenómenos previstos para el 1 y 2 de septiembre de 2026:

Sonora y Sinaloa: el 2 de septiembre podrían registrar lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros .

Baja California Sur, Chihuahua y Chiapas: se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros el miércoles 2.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas: podrían registrar vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h .

Golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas: se pronostican vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h .

Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y otras entidades: se esperan vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h .

Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán: también se prevé oleaje elevado en zonas costeras.

El SMN señala que las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que las precipitaciones intensas pueden generar complicaciones en zonas bajas y aumentar los niveles de ríos y arroyos.

Para el 1 de septiembre, además, se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en sectores de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, por lo que las lluvias convivirán con un ambiente muy caluroso en varias regiones.