El mercado asegurador argentino afronta una etapa de transición tras varios años marcados por la pérdida de rentabilidad y la caída de la solvencia. Según Gustavo Trías, presidente de la Asociación de Compañías de Seguros, “el mercado está prácticamente perdiendo dinero en su conjunto”.

Esta situación, marcada por la caída de la rentabilidad, consecuencia de varios años de alta inflación, generó un fuerte deterioro en la solvencia de las aseguradoras, que ahora deben recalcular sus números y ofertas en un escenario con inflación a la baja.

La solvencia vuelve al centro

“Es bastante vital tener en cuenta, desde el lado de los grupos aseguradores, cuál es la posición en términos de resultados, cuáles son sus capitales. Eso es muy importante para saber dónde asegurarse”, enfatizó Trías.

El directivo describió que el sector enfrenta “un gran cambio de paradigma” luego de años de alta inflación, un entorno adverso para una actividad que, además, debe gestionar siniestros de cola larga, como los juicios, que pueden extenderse durante años y que suelen recibir actualizaciones determinadas por los jueces.

El desafío de una inflación más baja

Según Trías, estas actualizaciones judiciales no siempre reflejan la realidad económica de las inversiones, lo que genera pérdidas a futuro y suma dificultad a la gestión.

Con la inflación en retroceso, el sector debe enfrentar nuevos desafíos y volver a poner el resultado técnico en el centro del negocio: “Hoy estamos ante un nuevo marco con una inflación controlada a la baja. Los más importantes son tener un mercado eficiente y que los resultados tengan que ver con el resultado técnico”, explicó.

“Lo que cobro como prima debe alcanzar para pagar los siniestros y las inversiones deben servir solo para mantener el valor del dinero, no para buscar altas tasas, porque no existen con inflación baja”, concluyó.