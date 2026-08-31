Se aproxima la tormenta daño el lunes 31 y por 48 horas: alerta por lluvias con granizo y vientos fuertes en Neuquén y Río Negro.

El tiempo volverá a complicarse este lunes 31 por el ingreso de una fuerte tormenta en las provincias ubicadas al oeste de Argentina.

Los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertan por la llegada de tormentas por dos días a las provincias de Neuquén y Río Negro.

El pronóstico alerta por condiciones de intensas lluvias con ráfagas de viento que podrían complicar el normal desarrollo de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para Neuquén y Río Negro

Las localidades cordilleranas de ambas provincias serán afectadas por condiciones extremas:

Neuquén

Las zonas de Chapelco, San Martín de los Andes y Villa La Angostura se verán envueltas en intensas lluvias por dos días que estarán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 65 kilómetros por hora. Se espera abundante caída de granizo durante las dos jornadas que interrumpan el normal desarrollo de actividades.

Se aproxima la tormenta daño el lunes 31 y por 48 horas: alerta por lluvias con granizo y vientos fuertes en Neuquén y Río Negro. Shutterstock / Composición Canva

Río Negro

San Carlos de Bariloche y El Bolsón quedarán tapados por tormentas de granizo y nieve durante ambas jornadas, informa el SMN. Se esperan condiciones climáticas adversas en la provincia con ráfagas de viento y mínimas de 1°.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires en la semana

El clima en la Ciudad de Buenos Aires comenzó la semana con mínimas de 12° y máximas de 19° con cielo despejado. El martes se espera una leve baja en las mínimas de 9°, pero con el sol a pleno.

El miércoles y jueves tendrá máximas de 20°, pero con un aumento en la humedad. El viernes y fin de semana mantendrán condiciones óptimas para las actividades al aire libre con sensación térmica de entre 5° y 15°.