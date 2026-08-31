El aeropuerto de Punta del Este sumará durante las vacaciones de setiembre una conexión directa con Bariloche, gracias a una prueba que realizará Aerolíneas Argentinas, informó el gerente de la terminal aérea, Guillermo Pagés.

Esta nueva ruta se suma a la campaña de ampliación de la conectividad aérea de la terminal esteña, que mantiene durante todo el año vuelos directos con la ciudad de San Pablo.

El aeropuerto puntaesteño prepara además nuevas conexiones y mayores frecuencias con Brasil para la próxima temporada de verano.

Pagés destacó que estas nuevas propuestas están siendo presentadas con mayor anticipación y consideró que favorece tanto a los pasajeros como a las agencias de viaje y al sector turístico, especialmente de cara a los meses de mayor movimiento.

Para las vacaciones de setiembre, la principal novedad será esta prueba de Aerolíneas Argentinas con un vuelo directo entre Punta del Este y Bariloche, sostuvo.

“Aerolíneas Argentinas está probando un vuelo directo en vacaciones de septiembre de Punta del Este a Bariloche y la verdad que el mercado está respondiendo muy bien, se está vendiendo muy bien”, aseguró Pagés.

“Es bueno recordar que todo el año el aeropuerto de Punta del Este tiene vuelos directos con San Pablo y eso supone conexiones con una escala con muchos destinos de turismo de todo tipo”, señaló.

Ampliar la conectividad aérea

Estos anuncios se enmarcan en un proceso más amplio de fortalecimiento de la conectividad aérea impulsado por el Ministerio de Turismo, que durante los últimos meses anunció la recuperación y apertura de distintas rutas internacionales.

Una de ellas es el regreso de los vuelos de la empresa Azul entre Montevideo y Porto Alegre desde el 14 de diciembre, con dos frecuencias semanales.

También se destaca el refuerzo de American Airlines entre la capital uruguaya y Miami, que tendrá vuelos diarios desde el 3 de diciembre de 2026 hasta el 2 de marzo de 2027 y luego continuará con tres frecuencias semanales hasta el 28 de marzo.

Las autoridades del Ministerio de Turismo también anunciaron la llegada de la aerolínea dominicana Arajet, que desde el 3 de marzo de 2027 conectará directamente Montevideo con Punta Cana tres veces por semana. Además, esta ruta permitirá además acceder a la red de 29 destinos de la compañía dominicana.