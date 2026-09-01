Se aproxima una nevada histórica el miércoles 2 de septiembre acompañada de precipitaciones y grandes ráfagas en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe sobre las condiciones del tiempo para la zona cordillerana de la provincia de Neuquén.

Durante los primeros días de septiembre se registrará una marcada inestabilidad atmosférica, con un incremento de la probabilidad de nevadas fuertemente concentradas en la jornada del miércoles 2 de septiembre, acompañado por vientos intensos y bajas temperaturas.

Las zonas cordilleranas, incluyendo San Martín de los Andes, Chapelco y Villa La Angostura , experimentarán el impacto de este frente frío que mantendrá marcas térmicas severas y precipitaciones constantes a lo largo del inicio de la semana.

La evolución del pronóstico y la jornada de mayores precipitaciones

El inicio de la semana mostrará un paulatino deterioro de las condiciones climáticas que alcanzará su punto más crítico a mitad de semana:

Lunes 31 de agosto: Temperaturas entre 1°C y 4°C con lluvias y nevadas de baja probabilidad (10-40%) y ráfagas de viento de hasta 69 km/h.

Martes 1 de septiembre: La temperatura mínima descenderá a -4°C con máxima de 2°C. Las probabilidades de nevadas aumentarán hacia la tarde y noche alcanzando entre un 40% y 70%, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Miércoles 2 de septiembre: Se concentrará el mayor nivel de inestabilidad con nevadas continuas durante todo el día y probabilidades de entre 40% y 70%. Las marcas térmicas oscilarán entre los -4°C de mínima y apenas 2°C de máxima.

Se aproxima una nevada histórica el miércoles 2 de septiembre acompañada de precipitaciones y grandes ráfagas en Neuquén

El comportamiento del viento y la tendencia para el resto de la semana

Durante el paso de este sistema frontal, la intensidad del viento jugará un rol determinante en la sensación térmica y la visibilidad de las rutas cordilleranas.

El jueves 3 de septiembre las precipitaciones comenzarán a ceder, presentando lluvias y nevadas aisladas por la mañana (10-40%) y probabilidad casi nula hacia la tarde (0-10%), aunque retornarán ráfagas de viento severas de entre 60 y 69 km/h.

Para el viernes 4 de septiembre se prevé una mejora definitiva en el tiempo con cielo parcialmente nublado, viento calmo y un leve ascenso de la temperatura máxima hasta los 4°C.

Cómo estará el tiempo en CABA esta semana

En contraste con las condiciones extremas del sur del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrará un clima templado, estable y sin probabilidades de lluvia a lo largo de los próximos días.

El lunes 31 de agosto mantendrá un cielo parcialmente nublado con marcas térmicas de entre 12°C de mínima y 19°C de máxima.

El martes 1 comenzará con neblinas matinales y una mínima de 9°C hasta alcanzar los 18°C por la tarde, mientras que el miércoles 2 subirá la temperatura registrando entre 10°C y 20°C.

Finalmente, el jueves 3 se mantendrá agradable con una máxima de 20°C y el viernes 4 se sentirá un leve descenso térmico con marcas que oscilarán entre los 11°C y los 17°C.