Llega el tormentón de septiembre con más de 30 horas de lluvias intensas: advierten caída de granizo y frío polar

Las condiciones meteorológicas en México podrían experimentar un cambio importante durante septiembre, con mayor actividad de huracanes, ondas tropicales y la posible llegada de los primeros frentes fríos de la temporada. Estos sistemas favorecerían periodos de lluvias abundantes en distintas regiones del país, además de un descenso gradual de las temperaturas.

Luego de una Canícula marcada por altas temperaturas y una notable disminución de las precipitaciones, el panorama previsto para septiembre apunta hacia un escenario más inestable. Se espera un incremento en la actividad de ciclones tropicales -incluidas depresiones, tormentas y huracanes-, principalmente en el Pacífico, aunque tampoco se descarta actividad en el Atlántico.

Llega el tormentón de septiembre con más de 30 horas de lluvias intensas: advierten caída de granizo y frío polar Fuente: Shutterstock Shutterstock

A este escenario se sumarían los primeros frentes fríos, que podrían provocar lluvias, fuertes vientos y descensos térmicos en algunas entidades.

¿Cómo será el clima durante septiembre?

Desde la primavera, los pronósticos apuntaban a una temporada de lluvias con distintos momentos de mayor y menor actividad. Tras un periodo de déficit de precipitaciones durante julio y agosto, septiembre y octubre representarían nuevamente una etapa de mayor humedad , coincidiendo con una mayor amenaza de ciclones tropicales y la llegada de los primeros sistemas frontales.

Con el inicio del otoño meteorológico el 1 de septiembre, se prevén condiciones más variables e inestables, con periodos de lluvias intensas y temperaturas que podrían comenzar a moderarse en diferentes zonas del país.

Reporte del SMN para la primera semana de septiembre

Entre el 1 y el 7 de septiembre, el monzón mexicano podría mantenerse activo, mientras distintas ondas tropicales avanzarían sobre el centro y sur del país. Además, existe la posibilidad de que se desarrollen uno o dos sistemas ciclónicos frente a las costas del Pacífico, capaces de generar lluvias fuertes a muy fuertes.

Estas condiciones favorecerían un ambiente más fresco en algunas entidades, mientras que el noroeste, norte, noreste y sureste podrían mantener temperaturas elevadas y menores precipitaciones.

Para la semana del 8 al 14 de septiembre, las lluvias abundantes podrían continuar debido a la interacción entre el monzón, las ondas tropicales y la posible formación de ciclones. También existe la posibilidad de que un frente frío avance hacia el noreste, generando un periodo de lluvias y descenso de temperatura.

Estados mexicanos bajo alerta por fuertes lluvias

De manera preliminar, las siguientes zonas podrían registrar acumulados de entre 100 y 250 milímetros, con algunas zonas puntuales que alcanzarían entre 300 y 500 milímetros o incluso más:

Sonora

Baja California Sur

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

San Luis Potosí

Estado de México

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Ante este panorama, se recomienda consultar los pronósticos meteorológicos de forma diaria y mantenerse atentos a posibles cambios en las condiciones del tiempo, especialmente ante lluvias intensas, fuertes vientos, granizo, descensos de temperatura e inundaciones.