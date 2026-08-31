Una gran tormenta negra llegará este martes 1 de septiembre y afectará a distintas zonas de la Patagonia.

El fenómeno estará acompañado por lluvias, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, por lo que las condiciones meteorológicas podrían complicarse durante la jornada.

El cambio de tiempo alcanzará principalmente a sectores de Chubut y Neuquén, donde se espera un escenario de inestabilidad con precipitaciones y viento intenso.

Tormenta negra: qué zonas de Chubut y Neuquén tendrán lluvias y actividad eléctrica

Durante el martes 1 de septiembre, el ingreso de aire inestable favorecerá la formación de tormentas y lluvias en distintos sectores de Chubut y Neuquén. La presencia de nubosidad abundante y el desarrollo de núcleos de tormenta podrían generar períodos de precipitaciones de variada intensidad.

La denominada tormenta negra se caracteriza por la presencia de nubes de gran desarrollo vertical que pueden producir lluvias intensas en poco tiempo y una importante reducción de la visibilidad. En algunos sectores, además, puede estar acompañada por actividad eléctrica.

El fenómeno no necesariamente tendrá la misma intensidad en toda la región, por lo que las condiciones pueden variar rápidamente de una localidad a otra.

Tormenta negra en Chubut y Neuquén: se esperan lluvias, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento durante este martes 1 de septiembre. ChatGPT

Fuertes ráfagas de viento: el otro fenómeno que preocupa este martes 1 de septiembre

Además de las lluvias y las tormentas, el viento será uno de los principales protagonistas del martes. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades importantes y generar complicaciones, especialmente en zonas expuestas y durante los momentos de mayor inestabilidad.

El viento intenso puede provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos y dificultades para circular, particularmente para vehículos de gran porte.

Cómo estará el tiempo después de la tormenta y qué se espera para los próximos días

El avance del sistema de inestabilidad será determinante para conocer cómo continuará el tiempo en Chubut y Neuquén durante los próximos días. Luego del paso de las tormentas, podrían registrarse cambios en la temperatura y una disminución progresiva de las precipitaciones.

De todos modos, el escenario puede modificarse a medida que avance el fenómeno, por lo que resulta importante consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).