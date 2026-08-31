En esta noticia
La semana comenzó con una marcada inestabilidad meteorológica para la provincia de Misiones y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este lunes 31 de agosto.
Según el reporte del SMN, se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas con características severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.
Las zonas en peligro por el temporal
El SMN indicó que las siguientes localidades de la provincia de Misiones estarán principalmente afectadas por el fenómeno meteorológico durante este lunes.
- Candelaria
- Capital
- Libertador General San Martín
- San Ignacio
- 25 de Mayo
- Apóstoles
- Cainguás
- Concepción
- Leandro N. Alem
- Oberá
- San Javier
- Sur de Guaraní
- Eldorado
- Iguazú
- Zona baja de General Manuel Belgrano
- Zona baja de Montecarlo
La alerta naranja es en toda la provincia
De acuerdo con el SMN, el área afectada podría registrar lluvias y tormentas fuertes durante gran parte de este lunes. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
Además, el organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas bajo advertencia..
Qué es una alerta meteorológica naranja
El organismo explicó que una alerta naranja implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Por ese motivo, se recomienda extremar las precauciones y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones del tiempo.
Recomendaciones ante una alerta naranja por tormentas
El SMN aconseja:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Evitar actividades al aire libre.
- No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.
- Mantenerse alejado de postes de luz, árboles y otros elementos que puedan caer.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentos y teléfono celular cargado.