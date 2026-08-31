El SMN emitió una alerta naranja por tormentas.

La semana comenzó con una marcada inestabilidad meteorológica para la provincia de Misiones y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para este lunes 31 de agosto.

Según el reporte del SMN, se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas con características severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Las zonas en peligro por el temporal

El SMN indicó que las siguientes localidades de la provincia de Misiones estarán principalmente afectadas por el fenómeno meteorológico durante este lunes.

Candelaria

Capital

Libertador General San Martín

San Ignacio

25 de Mayo

Apóstoles

Cainguás

Concepción

Leandro N. Alem

Oberá

San Javier

Sur de Guaraní

Eldorado

Iguazú

Zona baja de General Manuel Belgrano

Zona baja de Montecarlo

La alerta es para toda la jornada.

La alerta naranja es en toda la provincia

De acuerdo con el SMN, el área afectada podría registrar lluvias y tormentas fuertes durante gran parte de este lunes. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Además, el organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas bajo advertencia ..

Qué es una alerta meteorológica naranja

El organismo explicó que una alerta naranja implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Por ese motivo, se recomienda extremar las precauciones y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones del tiempo .

Recomendaciones ante una alerta naranja por tormentas

El SMN aconseja: