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El tiempo volverá a complicarse durante este lunes 31 de agosto, con un marcado desmejoramiento de las condiciones meteorológicas en el norte argentino.

El avance de un sistema de inestabilidad favorecerá la formación de lluvias y tormentas, algunas de ellas con actividad eléctrica y posibilidad de fenómenos intensos.

Recién hacia el martes 1 de septiembre se espera una mejora progresiva del tiempo, con disminución de las precipitaciones y un panorama más estable.

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Alerta por lluvias y tormentas: cuáles son las zonas afectadas

El mal tiempo alcanzará a localidades de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, aunque no todas tendrán los mismos fenómenos.

Formosa

En Las Lomitas, Pirané, Formosa capital y Clorinda se esperan lluvias con posibilidad de tormentas eléctricas. La actividad podría generar períodos de precipitaciones de mayor intensidad.

Chaco

Las zonas alcanzadas serán Resistencia, Juan José Castelli, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela y General José de San Martín, donde se esperan lluvias durante la jornada.

Si bien el fenómeno principal será la presencia de precipitaciones, no se descarta que puedan registrarse tormentas de manera aislada.

Alerta por lluvias y tormentas: cuáles son las zonas afectadas. Foto: Foco Uy.
Alerta por lluvias y tormentas: cuáles son las zonas afectadas. Foto: Foco Uy.Foco Uy

Corrientes

En Corrientes capital, Empedrado y Paso de los Libres el fenómeno principal será la presencia de lluvias, con un panorama de tiempo inestable durante la jornada.

Misiones

En Misiones, las localidades de Posadas, Apóstoles, Oberá, Eldorado y Bernardo de Irigoyen tendrán un escenario más inestable, con tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

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Cómo seguirá el tiempo el lunes 31 y martes 1

El lunes 31 de agosto continuará el mal tiempo en distintos sectores del norte argentino, con lluvias y tormentas que podrían mantenerse durante buena parte de la jornada.

La situación comenzaría a mejorar recién el martes 1 de septiembre, cuando se espera un progresivo alejamiento de las precipitaciones y condiciones meteorológicas más estables en la región.