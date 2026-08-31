El Servicio Meteorológico Nacional alertó por un escenario de lluvias fuertes a muy fuertes, posibles granizadas y vientos intensos para este lunes 31 de agosto y durante la semana.

El inicio de semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de México. El monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica y ondas tropicales favorecerán la presencia de lluvias y tormentas en buena parte del territorio nacional.

El pronóstico oficial también advierte por posibles descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas . A esto se sumará viento fuerte, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en algunos estados.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por un escenario de lluvias fuertes a muy fuertes, posibles granizadas y vientos intensos para este lunes 31 de agosto y durante la semana.

Se aproxima un fuerte temporal para el inicio de semana: estos son los estados bajo alerta

Para este lunes 31 de agosto, el SMN prevé lluvias fuertes con puntuales intensas, de entre 50 y 75 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El escenario también contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla y Guerrero.

Además, se esperan intervalos de chubascos en Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Baja California, por su parte, podría registrar lluvias aisladas durante la jornada.

Granizo y tormentas: qué advierte el SMN

Las precipitaciones fuertes previstas para el comienzo de semana podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. El organismo meteorológico también señaló que la intensidad de las tormentas puede generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

En zonas bajas, las condiciones podrían favorecer encharcamientos, inundaciones y deslaves, especialmente donde las precipitaciones sean más intensas. Por este motivo, el SMN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El mal tiempo no se limitará al lunes. Para el periodo comprendido entre el martes 1 y el jueves 3 de septiembre, el organismo mantiene el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país y contempla nuevamente la posibilidad de granizo en zonas del occidente y centro.

Ráfagas de hasta 70 km/h: dónde pegará más fuerte el viento

El viento será otro de los factores a tener en cuenta durante el lunes. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán vientos de entre 30 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en zonas del golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El SMN advirtió que las rachas fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. En las zonas costeras, además, se prevé oleaje elevado, con alturas de hasta 2.5 metros en algunos sectores. El pronóstico extendido anticipa que estas condiciones continuarán durante los primeros días de septiembre, mientras distintos sistemas atmosféricos mantienen activa la posibilidad de lluvias y tormentas en el país.