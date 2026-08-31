El inicio de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas complejas en parte de la zona cuyana del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 31 de agosto, a lo largo de gran parte de la jornada.

De acuerdo con el SMN, las tormentas afectarán diferentes sectores de la provincia de San Luis, donde se espera la presencia de lluvias intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento capaces de generar inconvenientes en la vida cotidiana.

Alerta por tormentas, granizo y ráfagas de viento en San Luis

Según informó el SMN, el área bajo alerta será afectada por tormentas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad fuerte de manera localizada .

Los principales fenómenos meteorológicos durante el diluvio

Caída ocasional de granizo.

Frecuente actividad eléctrica.

Ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Lluvias intensas en cortos períodos.

Las lluvias podrían extenderse durante la semana.

Además, se prevén acumulados de precipitación de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de forma puntual en algunos sectores.

Cuáles son las zonas afectadas por el diluvio

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno climático afectará a las siguientes localidades de las provincias mencionadas:

San Luis:

Zona baja de Chacabuco

Zona baja de Junín

Zona baja de Libertador General San Martín

Zona baja de Ayacucho

Zona serrana de Ayacucho

Zona serrana de Belgrano

Zona serrana de Coronel Pringles

Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón

Zona serrana de Libertador General San Martín

Zona baja de Belgrano

Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón

Zona baja de Coronel Pringles

Zona baja de General Pedernera

Qué es una alerta amarilla por tormentas

La alerta amarilla advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en actividades cotidianas y generar riesgos para la población.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento.

Con este pronóstico, San Luis tendrá para una jornada marcada por la inestabilidad y las lluvias durante gran parte del lunes y que podrían extenderse hacia el resto de la semana.