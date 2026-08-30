El regreso a casa de este domingo 30 de agosto estará marcado cielo mayormente nublado y condiciones para chubascos, lluvias ligeras, actividad eléctrica y posible caída de granizo en distintas zonas de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó además lluvias de intensidad moderada a fuerte en algunas alcaldías.

La situación puede complicar la movilidad durante la tarde y noche, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas donde se presenten encharcamientos, tormentas eléctricas y rachas de viento. De acuerdo con el reporte de las 17:00 horas, Coyocán y Xochimilco registraban las precipitaciones de mayor intensidad.

Clima CDMX Gobierno CDMX

Estas son las alcaldías con mayor atención por las lluvias

La SGIRPC informó lluvias moderadas a fuertes en Coyoacán y Xochimilco, mientras que otras demarcaciones presentaban lluvias débiles y lloviznas.

Coyoacán: lluvias de intensidad moderada a fuerte.

Xochimilco: lluvias de intensidad moderada a fuerte.

Álvaro Obregón: lluvias débiles y lloviznas.

Benito Juárez: lluvias débiles y lloviznas.

Cuauhtémoc: lluvias débiles y lloviznas.

Cuajimalpa: lluvias débiles y lloviznas.

Iztacalco: lluvias débiles y lloviznas.

Iztapalapa: lluvias débiles y lloviznas.

La Magdalena Contreras: lluvias débiles y lloviznas.

Tláhuac: lluvias débiles y lloviznas.

Tlalpan: lluvias débiles y lloviznas.

Venustiano Carranza: lluvias débiles y lloviznas.

Árbol de 25 metros cae en Polanco y afecta restaurantes y un vehículo

Las lluvias y condiciones meteorológicas también dejaron un incidente en Polanco, donde servicios de emergencia atendieron la caída de un árbol de aproximadamente 25 metros de longitud y 2 metros de diámetro, en el cruce de las calles Euler y Torcuato Tasso.

Al caer, el árbol afectó una pérgola de 18 metros cuadrados de un restaurante, además del techo de otro establecimiento, de 11 por 3 metros, y un vehículo particular que se encontraba estacionado. Personal de la SGIRPC delimitó la zona mientras elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron el seccionamiento del árbol.

Una mujer que caminaba por el lugar fue valorada por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, pero no requirió traslado a un hospital.

Alerta por caída de árboles en CDMX SGIRPC_CDMX

Lunes 31 de agosto: lluvias fuertes y muy fuertes en 24 estados

Para este lunes 31 de agosto, el pronóstico meteorológico mantiene un escenario de lluvias importantes en buena parte del territorio nacional. Las precipitaciones fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos y deslaves.

Entre las entidades con mayor acumulación de lluvia prevista se encuentran:

50 a 75 mm: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

25 a 50 mm: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla y Guerrero.

5 a 25 mm: Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

0.1 a 5 mm: Baja California.

El viento también será un factor a considerar. Se pronostican rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que otras entidades podrían registrar rachas de hasta 60 km/h. Además, las temperaturas alcanzarán 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, por lo que el inicio de semana tendrá contrastes importantes entre calor extremo y lluvias intensas.