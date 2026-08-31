Llega el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

Agosto se despide este lunes con un descenso notable de las temperaturas máximas (de más de 6ºC) en el Pirineo occidental y el Cantábrico oriental, y calor en el valle del Guadalquivir y en puntos de la meseta sur, donde se podrán superar los 35ºC.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet), la semana comenzará con tiempo estable en mayor parte de la península y cielos despejados o poco nubosos, salvo en el Cantábrico, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y dispersas.

Durante la mañana, se esperan nubes bajas en otros puntos del tercio norte peninsular y del litoral mediterráneo que tenderán a desaparecer durante el resto del día, aunque podrán ser más persistentes en el Mediterráneo.

Por la tarde, se formarán intervalos de nubes de evolución en el cuadrante nordeste, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en áreas de montaña. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto. La Aemet avisa de probables los bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte peninsular y algunas brumas costeras en los litorales de Galicia y del Cantábrico, y de una ligera presencia de calima en el sureste y en Alborán.

Llega el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará la temperatura y el viento en España?

Temperatura

Las temperaturas máximas descenderán en el Ebro, el entorno de la Ibérica, la Comunidad Valenciana y, de forma notable, en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales, y subirán ligeramente en el resto, aunque serán especialmente calurosas en el Guadalquivir y en puntos de la meseta sur, donde se podrán superar los 35 grados.

Las mínimas, por su parte, bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el resto de la Península, Ceuta y Melilla, y seguirán las noches tropicales en los litorales mediterráneos y en zonas bajas de Andalucía, donde los termómetros no bajarán de los 20 grados.

En los archipiélagos, se esperan pocos cambios en general, aunque es posible que se alcancen los 30°C en el extremo sureste de Lanzarote y Fuerteventura, en medianías del sur y oeste de Gran Canaria, y en zonas bajas del sur del área metropolitana de Tenerife, avisa la Aemet.

Viento

El viento soplará flojo en la península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales atlántico y cantábrico, el Ampurdán, el valle del Ebro, la meseta norte y algunas zonas de interior del tercio oriental.

Predominarán las componentes norte y oeste, salvo en el Mediterráneo y el nordeste, donde lo hará la componente este, mientras que en Canarias, el alisio será moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas.

Llega el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Cataluña: En el Pirineo oriental no se descarta algún chubasco o tormenta aislado por la tarde.

Galicia: Lluvia débil y dispersa en el extremo norte del litoral.

Principado de Asturias: Probables lluvias dispersas en el extremo oriental durante las horas centrales, con posibilidad de que se extiendan de forma aislada al interior por la tarde.

Cantabria: Lluvias débiles y dispersas, más probables por la tarde en zonas del interior. No se esperan en el tercio sur.

País Vasco: No se descartan lluvias débiles y dispersas en la mitad norte.

Comunidad Foral de Navarra: Posibles lluvias débiles dispersas en la vertiente cantábrica, especialmente en el noroeste y los Pirineos.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?