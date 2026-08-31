Agosto llega a su fin y con el cierre del octavo mes del año se da por concluido el invierno meteorológico. Esta temporada terminará el lunes 31 de agosto para dar paso a la primavera meteorológica, que debutará el martes 1 de septiembre.

El comienzo de un nuevo mes será particular para el AMBA, con tardes agradables y temperaturas que rondarán los 20 °C, aunque el tiempo cambiará hacia el final de la semana con la llegada de lluvias y un nuevo descenso térmico.

El invierno termina antes: cuándo empieza la primavera meteorológica

El lunes 31 de agosto será el último día del invierno meteorológico, con una jornada estable, bastante soleada y temperaturas agradables en el AMBA, que darán paso el martes 1 de septiembre a la primavera meteorológica.

Cabe recordar que el invierno meteorológico difiere del astronómico. Mientras que el primero se divide en grupos de 3 meses, el segundo siempre coincide con el solsticio, que cae entre el 20 y el 21 de junio.

De esta manera, el invierno meteorológico en el hemisferio sur comprende los meses de junio, julio y agosto , hasta el último día.

De esta manera, el invierno meteorológico en el hemisferio sur comprende los meses de junio, julio y agosto. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

¿Cómo estará el tiempo a partir del 1 de septiembre?

El martes 1 de septiembre marcará el inicio de la primavera meteorológica, aunque todavía habrá condiciones muy similares a las del cierre de agosto.

La mañana será apenas más fresca, pero el cielo tendrá poca nubosidad y el ambiente continuará siendo agradable durante buena parte de la jornada.

Septiembre comenzará con tardes de más de 20 °C

El miércoles continuará el tiempo estable en el AMBA, aunque comenzará a sentirse un cambio en la circulación del viento.

La rotación hacia el noreste favorecerá un nuevo ascenso de las temperaturas, con máximas que podrían superar los 21 °C, mientras la humedad y la nubosidad aumentarán hacia el final del día.

El escenario cambiará durante el jueves con el avance de un nuevo frente frío sobre el centro del país, que provocará lluvias principalmente durante la primera mitad de la jornada.

Las precipitaciones no se perfilan como significativas y, una vez que el frente avance hacia el norte, el tiempo mejorará rápidamente durante la tarde.

Cuándo volverá el frío al AMBA

Después del paso del frente, ingresará una masa de aire más fresca que provocará un descenso moderado de las temperaturas en Buenos Aires.

No se espera un regreso del frío intenso, aunque las jornadas posteriores serán menos cálidas y pondrán un freno al período de tardes cercanas a los 20 °C.

Para el próximo fin de semana, los modelos meteorológicos anticipan un nuevo refuerzo de aire frío, que podría generar otro descenso térmico sobre el AMBA.