El comienzo de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en parte del NOA. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para zonas de Salta, Jujuy y Catamarca, donde se esperan ráfagas de gran intensidad .

La advertencia alcanza a distintas áreas de las tres provincias y contempla la llegada de fuertes corrientes de aire que podrían provocar inconvenientes, especialmente en sectores elevados y zonas expuestas.

Alerta por vientos intensos: qué prevé el SMN

Según informó el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Las zonas afectadas por los vientos.

Estas condiciones pueden ocasionar reducción de la visibilidad por levantamiento de polvo, dificultades para la circulación y complicaciones para actividades al aire libre , por lo que las autoridades recomiendan seguir de cerca la evolución del pronóstico oficial.

Las zonas en alerta

Catamarca:

Cordillera de Antofagasta de la Sierra

Cordillera de Tinogasta

Puna de Antofagasta de la Sierra

Puna de Belén

Puna de Cafayate

Puna de San Carlos

Puna de Tinogasta

Puna de Santa María

Puna de Tafí del Valle

Salta:

Valles de Cachi

Valles de Cafayate

Valles de Chicoana

Valles de La Caldera

Valles de La Poma

Valles de Molinos

Valles de Rosario de Lerma

Valles de San Carlos

Pre Puna de Iruya

Pre Puna de Orán

Pre Puna de Santa Victoria

Puna de Cachi

Puna de La Poma

Puna de Los Andes

Puna de Molinos

Jujuy:

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano

Zona montañosa de Humahuaca

Zona montañosa de Tilcara

Zona montañosa de Tumbaya

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y riesgos de manera puntual para la población.

Por este motivo, el SMN recomienda adoptar medidas preventivas y evitar situaciones que puedan representar un peligro durante los períodos de mayores intensidades de viento.

Recomendaciones ante una alerta por vientos