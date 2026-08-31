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El comienzo de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en parte del NOA. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para zonas de Salta, Jujuy y Catamarca, donde se esperan ráfagas de gran intensidad.
La advertencia alcanza a distintas áreas de las tres provincias y contempla la llegada de fuertes corrientes de aire que podrían provocar inconvenientes, especialmente en sectores elevados y zonas expuestas.
Alerta por vientos intensos: qué prevé el SMN
Según informó el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Estas condiciones pueden ocasionar reducción de la visibilidad por levantamiento de polvo, dificultades para la circulación y complicaciones para actividades al aire libre, por lo que las autoridades recomiendan seguir de cerca la evolución del pronóstico oficial.
Las zonas en alerta
Catamarca:
- Cordillera de Antofagasta de la Sierra
- Cordillera de Tinogasta
- Puna de Antofagasta de la Sierra
- Puna de Belén
- Puna de Cafayate
- Puna de San Carlos
- Puna de Tinogasta
- Puna de Santa María
- Puna de Tafí del Valle
Salta:
- Valles de Cachi
- Valles de Cafayate
- Valles de Chicoana
- Valles de La Caldera
- Valles de La Poma
- Valles de Molinos
- Valles de Rosario de Lerma
- Valles de San Carlos
- Pre Puna de Iruya
- Pre Puna de Orán
- Pre Puna de Santa Victoria
- Puna de Cachi
- Puna de La Poma
- Puna de Los Andes
- Puna de Molinos
Jujuy:
- Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano
- Zona montañosa de Humahuaca
- Zona montañosa de Tilcara
- Zona montañosa de Tumbaya
- Puna de Cochinoca
- Puna de Humahuaca
- Puna de Rinconada
- Puna de Santa Catalina
- Puna de Tilcara
- Puna de Tumbaya
- Yavi
Qué significa la alerta amarilla
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y riesgos de manera puntual para la población.
Por este motivo, el SMN recomienda adoptar medidas preventivas y evitar situaciones que puedan representar un peligro durante los períodos de mayores intensidades de viento.
Recomendaciones ante una alerta por vientos
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.
- Mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad.
- Permanecer informado a través de los canales oficiales.
- Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentación y teléfono celular cargado.