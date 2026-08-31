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El comienzo de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en parte del NOA. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para zonas de Salta, Jujuy y Catamarca, donde se esperan ráfagas de gran intensidad.

La advertencia alcanza a distintas áreas de las tres provincias y contempla la llegada de fuertes corrientes de aire que podrían provocar inconvenientes, especialmente en sectores elevados y zonas expuestas.

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Alerta por vientos intensos: qué prevé el SMN

Según informó el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Las zonas afectadas por los vientos.
Las zonas afectadas por los vientos.

Estas condiciones pueden ocasionar reducción de la visibilidad por levantamiento de polvo, dificultades para la circulación y complicaciones para actividades al aire libre, por lo que las autoridades recomiendan seguir de cerca la evolución del pronóstico oficial.

Las zonas en alerta

Catamarca:

  • Cordillera de Antofagasta de la Sierra
  • Cordillera de Tinogasta
  • Puna de Antofagasta de la Sierra
  • Puna de Belén
  • Puna de Cafayate
  • Puna de San Carlos
  • Puna de Tinogasta
  • Puna de Santa María
  • Puna de Tafí del Valle

Salta:

  • Valles de Cachi
  • Valles de Cafayate
  • Valles de Chicoana
  • Valles de La Caldera
  • Valles de La Poma
  • Valles de Molinos
  • Valles de Rosario de Lerma
  • Valles de San Carlos
  • Pre Puna de Iruya
  • Pre Puna de Orán
  • Pre Puna de Santa Victoria
  • Puna de Cachi
  • Puna de La Poma
  • Puna de Los Andes
  • Puna de Molinos

Jujuy:

  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano
  • Zona montañosa de Humahuaca
  • Zona montañosa de Tilcara
  • Zona montañosa de Tumbaya
  • Puna de Cochinoca
  • Puna de Humahuaca
  • Puna de Rinconada
  • Puna de Santa Catalina
  • Puna de Tilcara
  • Puna de Tumbaya
  • Yavi

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Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y riesgos de manera puntual para la población.

Por este motivo, el SMN recomienda adoptar medidas preventivas y evitar situaciones que puedan representar un peligro durante los períodos de mayores intensidades de viento.

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Recomendaciones ante una alerta por vientos

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.
  • Mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad.
  • Permanecer informado a través de los canales oficiales.
  • Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentación y teléfono celular cargado.