Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas

El tiempo volverá a complicarse en Buenos Aires con la llegada de un frente de tormentas que impactará sobre la Ciudad, el conurbano y gran parte del territorio bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó lluvias intensas, tormentas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 50 km/h y la posibilidad de caída de granizo en distintos sectores. En este contexto, la temperatura máxima alcanzará los 21 °C antes del cambio de las condiciones.

Se esperan lluvias fuertes y ráfagas en Buenos Aires

La atención meteorológica se concentra sobre la provincia de Buenos Aires y el AMBA por la llegada de este sistema de bajas presiones, un fenómeno frecuente en la región que, en esta oportunidad, podría potenciar condiciones de tiempo severo durante gran parte del viernes y la madrugada del sábado .

Se viene una violenta tormenta tras la ola de calor con caída de granizo y vientos de más de 70 km/h: ¿cuáles son las zonas más afectadas? EFE

De acuerdo con los pronósticos, las tormentas comenzarían a desarrollarse durante la segunda mitad del día, ganando intensidad hacia la tarde y la noche. Los principales riesgos asociados serán lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas que podrían acercarse a los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica y la posibilidad de granizo localizado.

Para el AMBA, los modelos meteorológicos estiman acumulados de entre 20 y 50 mm, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual si las tormentas más intensas se estacionan sobre una misma zona.

Por este motivo, se recomienda seguir de cerca las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las alertas podrían modificarse con el correr de las horas.

Tormenta en Buenos Aires: a qué hora llueve este viernes 31 de julio

La alerta naranja del SMN alerta por “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad”, ya que se esperan hasta 37 milímetros acumulados de agua con ráfagas de viento que podrían interrumpir las actividades diarias.

EFE

El diluvio llegará durante la mañana y mediodía del viernes con intensa actividad eléctrica y se prolongará durante todo el día. Incluso, se espera que continúe durante la madrugada del sábado. El temporal golpeará a lo largo y ancho de toda la provincia.

El organismo recomendó estar atento a los informes oficiales del clima y seguir una serie de cuidados:

Limpiar sumideros y drenajes.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Mantenerse alejado de árboles y postes.

Resguardarse bajo techo.

Recomendaciones del SMN ante alertas por tormentas

Ante este tipo de fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas eléctricas.

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer por las ráfagas.

No permanecer en cuerpos de agua abiertos como lagunas, ríos o piletas durante la actividad eléctrica.

Asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional. Servicio Meteorológico Nacional.

Viernes 31: probabilidad alta de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Posibles ráfagas intensas, abundante actividad eléctrica y acumulados significativos de lluvia.

Sábado 1: persistencia de lluvias durante la madrugada, con mejoras graduales desde la mañana o el mediodía.

Domingo 2: condiciones más estables, con menor probabilidad de precipitaciones.



