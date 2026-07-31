Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas

Buenos Aires se prepara para el ingreso de una fuerte tormenta que golpeará la Ciudad y diversas localidades de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las lluvias podrían traer granizo y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros con temperaturas de hasta 21°.

Qué localidades serán golpeadas por la tormenta

La alerta naranja del SMN alerta por “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad”, ya que se esperan hasta 37 milímetros acumulados de agua con ráfagas de viento que podrían interrumpir las actividades diarias.

EFE

El diluvio llegará durante la mañana y mediodía del viernes con intensa actividad eléctrica y se prolongará durante todo el día. Incluso, se espera que continúe durante la madrugada del sábado. El temporal golpeará a lo largo y ancho de toda la provincia.

El organismo recomendó estar atento a los informes oficiales del clima y seguir una serie de cuidados:

Limpiar sumideros y drenajes.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Mantenerse alejado de árboles y postes.

Resguardarse bajo techo.

Cómo seguirá el clima tras la tormenta

El pronóstico extendido del clima señala que tras las lluvias la tarde del sábado estará marcado por un cielo despejado con máximas de 19° y mínimas de 14°. El domingo se mantendrá nublado con máximas de 15°.

Para el inicio de la próxima semana no se esperan tormentas, pero la temperatura volverá a estar en torno a los 10°.